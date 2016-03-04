راه و کلید توسعه کشور توجه به مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی صبح جمعه در همایش فعالان امور تربیتی در اردوگاه شهدا دانشآموزی مازندران با اعلام اینکه کشورهایی از قبیل هند و آلمان که صاحبتجربه هستند به این نتیجه رسیدهاند باید آموزشوپرورش برای توسعه پایدار محور قرار گیرد، اظهار داشت: سند تحول اساسیترین مرجع برای توسعه پایدار است که در آن آموزشوپرورش بهعنوان استراتژی مدیریت دیدهشده است.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران بابیان اینکه این نهاد بهعنوان محور توسعه پایدار در کشور معرفی شد، گفت: تمام سرمایههای مرئی و بصری موردتوجه و تمرکز کارگزاران کشور بوده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان هم در این همایش بابیان اینکه امروز تربیت پیچیدهتر از ۱۱ سال پیش است، اظهار داشت: دانش آموزان نیازمند زندگی ایده آل هستند و برای خوب یادگیری فیزیک و شیمی در مدرسه نیازمند محیط آرام و عاطفی هستند که این مأموریت مربی پرورشی است.
وی با اعلام اینکه امروز دانش آموزان ازنظر آموزشی شاید از مربیان پیشی گرفته باشند، افزود: موضوع تربیت بسیار اساسی و مهم است که مسیر و مأموریت آن با مربیان تربیتی است.
جهان بیان کرد: آموزشوپرورش طی دو سال گذشته با چالش مواجه بوده و در حال حاضر روبهپیشرفت است.
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