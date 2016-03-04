انتقال آب دریای خزر به استان سمنان مشکل اعتباری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری پنج شنبه شب در هشتمین جلسه انجمن توسعه مردمی دامغان با حضور مسئولان شهرستان و اعضای این انجمن به میزبانی شهرداری دامغان، کمبود آب را یکی از عمده مشکلات جاری استان سمنان برشمرد و اظهار داشت: برای حل این موضوع مهم از سالیان قبل پیگیری های خوبی انجام و طرح های مختلفی مطالعه و سرانجام به بحث انتقال آب از دریای خزر منتهی شد که در دولت قبل این طرح کلید خورد و جلسات متعددی نیز در سطح ملی و استانی تشکیل و روند کار در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: برای تامین آب شرب در استان سمنان که مهم ترین اولویت در بحث انتقال آب بود نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی جدیت و تلاش های بسیار خوبی داشتند و هریک از آنان برانتقال هرچه سریعتر آب از استان های همجوار به سمنان تاکید کردند که این حرکت نشان از برطرف شدن بحران مهم آب در استان دارد.

طرح تامین آب شرب استان سمنان تدوین شد

دبیر شورای حفاظت آب استان سمنان تصریح کرد: طرح تامین آب شرب استان سمنان به صورت بلند مدت تا سال ۱۴۲۵ تدوین و برنامه ریزی شد و این طرح در دست بررسی است که با اجرای آن می توان در رفع کمبود آب شرب استان سهیم بود.

جعفری خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن استان سمنان در یک منطقه کویری باید تمام سعی و تلاش ما در ستای رفع کمبود آب باشد و همه صاحب نظران و متخصصان باید مسئولان را در به هدف رسیدن کار یاری کنند.

وی گفت: با تامین آب می توان به رشد و شکوفایی استان سمنان در تمامی ابعاد کمک کرد و این استان را از وضعیت نجات داد.

ضرورت سرمایه گذاری در بحث انتقال آب به استان سمنان

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تامین آب از دریای خزر بر ضرورت استفاده از خیران و همچنین سرمایه گذاری در بحث انتقال آب به استان سمنان تاکید کرد و گفت: در سفر آتی هیئت دولت به استان سمنان که در سال آینده انجام می گیرد یکی از موضوعات مهم بحث تامین آب است.

عبدالرحمن رستمیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو به انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان نظر مثبت دارد، تصریح کرد: باید دلیل قانونی موضوع زیست محیطی در سرراه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان مرتفع شود.

وی گفت: تمام سعی و تلاش ما بر رفع مشکل کمبود آب در استان سمنان است.

دامغان نیازمند رشد و توسعه

امام جمعه دامغان نیز در این نشست بر ضرورت ارائه راهکار برای رشد و توسعه شهرستان تاکید کرد و افزود: باید با گردآوری نظرات کارشناسی و مدیریت آن مسائل و مشکلات شهرستان را رفع کنیم و در این راستا بهره گیری از نخبگان و صاحب نظران ملاک عمل باشد.

حجت الاسلام سید محمد حسینیان همچنین با تقدیر از حضور پرشکوه مردم دامغان در پای صندوق های اخذ رای در روز هفتم اسفند گفت: مردم شهرستان با مشارکت بیش از ۷۵ درصدی خود در پای صندوق های اخذرای و کسب رتبه برتر در سطح استان خوش درخشیدند.

وی وحدت و ولایتمداری را لازمه دوری از آسیب ها دانست و تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در ۳۷ سال گذشته با توجه به این دو امر مهم پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

بخش کشاورزی محور رشد و توسعه شهرستان دامغان

منتخب مردم دامغان در مجلس دهم هم در این نشست کشاورزی را محور رشد و توسعه این شهرستان دانست و اظهار داشت: با کمک به این بخش می توان اقتصاد منطقه را پویا و قوی کرد.

ابوالفضل حسن بیکی افزود: دامغانی مدرن، مقتدر با توسعه پایدار آرزوی هرشهروند دامغانی است و باید تمام تلاش خودمان را برای این حرکت به کار گیریم و غافل نشویم.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان دامغان آماده رشد و توسعه است، گفت: در این راستا هیچگونه کوتاهی نخواهم کرد و از تمام توان و ظرفیت در زمینه ترقی شهرستان استفاده خواهم شد.

در این جلسه علی اصغر مجد فرماندار و تعدادی از اعضای انجمن توسعه مردمی شهرستان دامغان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در زمینه بهبود شرایط آب شهرستان بیان کردند.