تروریست خواندن حزب الله بهترین هدیه برای صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده علیه حزب الله به سرکردگی سعودی ها آورده است: تصمیمات کشورهای عربی علیه حزب الله در راستای خرسندی سعودی هاست اما این تصمیمات بیش از هر طرفی هدیه ای گرانبها و بزرگ و مجانی به رژیم اسرائیل است و این تصمیمات نشان می دهد که بخش اعظم کشورهای عربی به امنیت و ثبات رژیم اسرائیل بیشتر بها می دهند.

این رسانه می نویسد: مواضع ملی درخور و شایسه که ما می شناختیم به پایان رسیده است و به نظر می رسد که روند اوضاع به سوی همسویی و همکاری مشترک میان کشورهای عربی و رژیم اسرائیل پیش می رود.

رای الیوم می افزاید: بعید نیست که طی ماه ها و هفته های آتی شاهد همکاری امنیتی و نظامی عربی-اسرائیلی علیه مقاومت به بهانه مقابله با تروریسم باشیم به ویژه که هم اکنون دوره تاخت و تاز سعودی هاست.

این رسانه می نویسد: ما حامی مقاومت علیه اشغالگران اسرائیلی هستیم و از آزاد سازی اراضی و مقدسات با همه ابزار حمایت می کنیم و تصمیم وزیران کشور عربی در تونس را شانه خالی کردن از ارزش های عربی در این زمینه می دانیم.این اقدام را خنجری به شهیدانی که علیه اسرائیل جنگیده اند می دانیم به ویژه که رژیم اشغالگر به مخالفت با تصمیمات بین المللی ادامه می دهد و در کمال خونسردی به کشتار ادامه می دهد و شهرک سازی می کند.

رای الیوم می افزاید: امروز نوبت حزب الله است و فردا حماس و جهاد اسلامی.پس از آن همه خون هایی که در کنار مقاومت قرار گرفته اند هدر می رود.

این رسانه می نویسد: این گونه تصمیمات زمینه را برای ملحق شدن اسرائیل به اتحادیه عرب هموار می کند و شگفت زده نخواهیم شد که اگر دبیر کل اسرائیلی برای این اتحادیه تعیین شود و بهتر از بنیامین نتانیاهو برای این پست چه کسی است.