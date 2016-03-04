به گزارش خبرگزاری مهر و بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره پژوهش فرهنگی سال، هیات داوران جشنواره، ۲۶ اثر پژوهشی را به عنوان نامزدهای نهایی دریافت جایزه برترینهای جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال معرفی كردند.
اسامی نامزدهای دریافت جایزه برترینهای جشنواره پژوهش فرهنگی سال را میتوانید اینجا ببینید.
آیین تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال، ۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰ صبح با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در تهران؛ خيابان وليعصر(عج)، خيابان دمشق، شماره ۹، برگزار میشود.
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