تقدیر از آیت الله رشاد به عنوان چهره فعال در عرصه بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت بین الملل حوزه های علمیه سراسر کشور، سومین همایش حوزه علمیه در عرصه بین الملل با حضور آیت الله سبحانی، آیت الله تسخیری و معاونین و مدیران حوزه های علمیه در قم آغاز به کار کرد.

در ابتدای این همایش آیت الله سبحانی ضمن سخنانی گفت: در حوزه باید اتاق های فکری ایجاد شود تا مبلغان با محتوای غنی به دنیا اعزام کنیم؛ چند سال پیش یکی از مسوولان ترکیه بیان می کرد که هم اکنون ۵ هزار مبلغ ترکیه ای در خارج از کشور با خرج دولت این کشور فعال هستند و بودجه دینی این کشور نیز پس از بودجه وزارت داخلی بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: یک طلبه قمی در سال ۹۰۰ قمری، به یک کشور جنوب شرقی آسیا رفته است و مردم این کشور را مسلمان کرد؛ آیت الله العظمی بروجردی اولین مسجد را در آلمان ساختند و اولین مبلغ نیز حجت الاسلام محمدی بود که به این کشور اعزام شد. ایشان این در را به روی حوزه های ما گشود؛ از سال ۳۶ شمسی که ایشان اقدام به این اعزام کرده اند باید از خود بپرسیم که چه مقدار کار کرده ایم.

آیت الله سبحانی اظهار داشت: امروزه ترکیه در نخجوان دانشگاه می سازد، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم مسجدی را در این بخش اداره کنیم البته این مساله نباید باعث ناامیدی شود و باید از این مشکلات درس بگیریم و به بهترین شکل فعالیت کنیم.

وی افزود: خوشبختانه معاونت بین الملل حوزه های علمیه فعالیت خوبی در این عرصه داشته است که باید این روند توسعه یابد. در این عرصه باید به شکلی فعالیت کنیم که از سلف صالح از جمله سید جمال الدین اسدآبادی درس گرفته و فعالیت علمی و تبلیغی خود را جهانی کنیم.

لازم به ذکر است در پایان این همایش از خدمات علمی آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای مدیریتی حوزه های علمیه استان تهران به عنوان چهره فعال در عرصه بین المللی تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این همایش از یازده چهره علمی فعال دیگر در این حوزه نیز تقدیر شد.

لازم به ذکر است این همایش بین المللی ۱۳ اسفندماه در سالن همایش های مدرسه امام کاظم(ع) در شهر مقدس قم برگزار شد.