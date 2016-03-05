وولفسبورگ جدال حساس برابر مونشن گلادباخ را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای بوندس لیگای آلمان عصر روز شنبه با برگزاری چند دیدار همزمان ادامه یافت و در یکی از دیدارهای حساس تیم وولفسبورگ میزبان مونشن گلادباخ بود که این مسابقه با برتری ۲ بر یک تیم وولفسبورگ به پایان رسید. گرگ ها با این برد ۳۷ امتیازی شدند و در رده هفتم قرار گرفتند و تیم مونشن گلادباخ نیز با ۳۹ امتیاز در رده پنجم ایستاد.

نتایج دیدارهای همزمان برگزار شده به شرح زیر است:

* وولفسبورگ ۲ - مونشن گلادباخ یک

* اشتوتگارت ۵ - هوفن هایم یک

* آگزبورگ ۳ - بایرلورکوزن ۳

* وردربرمن ۴ - هانوفر

* فرانکفورت یک - اینگول اشتات

* کلن یک - شالکه ۳