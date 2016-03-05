وولفسبورگ جدال حساس برابر مونشن گلادباخ را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای بوندس لیگای آلمان عصر روز شنبه با برگزاری چند دیدار همزمان ادامه یافت و در یکی از دیدارهای حساس تیم وولفسبورگ میزبان مونشن گلادباخ بود که این مسابقه با برتری ۲ بر یک تیم وولفسبورگ به پایان رسید. گرگ ها با این برد ۳۷ امتیازی شدند و در رده هفتم قرار گرفتند و تیم مونشن گلادباخ نیز با ۳۹ امتیاز در رده پنجم ایستاد.
نتایج دیدارهای همزمان برگزار شده به شرح زیر است:
* وولفسبورگ ۲ - مونشن گلادباخ یک
* اشتوتگارت ۵ - هوفن هایم یک
* آگزبورگ ۳ - بایرلورکوزن ۳
* وردربرمن ۴ - هانوفر
* فرانکفورت یک - اینگول اشتات
* کلن یک - شالکه ۳
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