به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی در هفته جاری قانونی را مصوب کرد که به موجب آن تمامی کشتی‌گیرانی که در سال ۲۰۱۵ فینالیست مسابقات جهانی شده‌اند از حضور در دور اول بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو معاف شدند.

این اتحادیه بعد از مذاکرات متعددی که با کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی داشت به این نتیجه رسید و این قانون را مصوب کرد.

براین اساس تمامی کشتی‌گیرانی که در جریان مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵ فینالیست شدند و در المپیک ریو حضور پیدا می‌کنند در دور اول مسابقات وارد تشک مسابقه نمی‌شوند. در همین ارتباط لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی گفت: ما مصمم به اعمال قوانین مثبت کشتی در المپیک هستیم و اطمینان داریم این روش باعث می‌شود ورزش کشتی به سمت پیشرفت حرکت کند. ما اعتقاد داریم جدا کردن قهرمانان فینالیست کمک می‌کند سطح مسابقات المپیک در رشته کشتی ارتقا پیدا کند که این اتفاق هم به سود ورزشکاران است و هم باعث خرسندی هواداران خواهد شد.

براساس تصمیم گرفته شده قهرمانانی که صاحب مدال طلا در مسابقات جهانی ۲۱۰۵ شده‌اند در بالای جدول و کشتی‌گیرانی که صاحب مدال نقره‌ شده‌اند در پایین جدول به رقابت خواهند پرداخت و از حضور در دوره اول مسابقات معاف هستند. به طوری که این کشتی‌گیران تا فینال امکان رویارویی با یکدیگر را نخواهند داشت.

بدین ترتیب اتحادیه جهانی کشتی تلاش می‌کند تا سطح کیفی مسابقات المپیک را باز هم افزایش داده و از طرفی از رویارویی قهرمانان نامی (فینالیست‌های مسابقات جهانی ۲۰۱۵) در ابتدای بازی‌های المپیک و حذف احتمالی آنها جلوگیری به عمل آورد.

براساس این قانون اگر کشتی‌گیری در مسابقات جهانی شامل این قانون شود اما در بازی‌های المپیک حضور نداشته باشد نمی‌تواند این امتیاز را به کشتی‌گیری دیگری از کشورش واگذار کند.

امسال برای مسابقات انتخابی، رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ این قانون در ایران اجرا شد.