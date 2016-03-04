به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین دوره آموزش پودمانی خبرنگار سلامت در اصفهان اظهار داشت: در یک برنامه تلویزیونی مشاهده می کنیم که درآمد پزشکان ۳۰۰ برابر پرستاران است و دریافتی جراحان ایرانی هشت برابر جراحان آمریکایی است. این ارقام کذب محض است.

وی گفت: نمی دانم به خبرنگاران از اینکه یک خبرنگار شدند و این شغل را برگزیدند باید تبریک گفت یا خیر اما باید دانست که شغل خبرنگاری در ایران کار بسیار سخت و پر مخاطره ای است.

وی ادامه داد: یک خبرنگار باید صداقت و امانت داری خود را حفظ کند و تا موضوعی را نمی داند و از صحت آن مطلع نیست منتشر نکند و هر حقیقتی را بازگو نکند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه آیا تنها در شغل پزشکی اشکال وجود دارد یا تنها پزشکان در این حرفه زیر میزی دریافت می کنند، گفت: امروزه در تمام صنوف شاهد دریافت زیرمیزی های هنگفت و اشکالات حرفه ای هستیم اما تنها شاهدیم که رسانه ها روی حرفه پزشکی متمرکز شده اند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه رسانه های مکتوب و غیر مکتوب و ملی و مجازی به هر قیمتی بدنبال جذب مخاطب هستند، اعلام کرد: بعضا شاهدیم که آبروی انسان ها به راحتی مورد تهاجم و تاراج قرار می گیرد و این زیبنده یک کشور اسلامی نیست.

قاضی زاده هاشمی با اعلام اینکه امروز مردم کمترین اعتماد را به مسئولان دارند که بخشی به علت رفتار خود مسئولان است و بخشی به دلیل جو رسانه ای است که برعلیه مسئولان ایجاد می شود، گفت: مسئولان را به گونه ای نشان دادند که یا دزدند یا پارتی بازی می کنند یا دنبال منافع شخصی یا فامیلی خود هستند، هر چند در این میان اگر قوه قضائیه با خاطیان به شکل قاطع برخورد می کرد همان موارد محدود از مسئولان متخلف را شاهد نبودیم.

وی با اعلام اینکه به طور قطع چوب این فضای بی اعتمادی در بین مردم و بدبینی مردم به مسئولان را خواهیم خورد، اظهار داشت: مردمی که با هزار امید بیمار خود را پیش پزشک می آورند اگر این اعتماد گرفته شود دیگر امیدی برای مردم به هنگام بیماری برای مراجعه به پزشک نمی ماند.

وزیر بهداشت گفت: اگر کسی با دولت یا با بنده مشکلی دارد چرا سبب بی اعتمادی مردم به پزشکان می شود و اینکه گفته می شود در این دولت چه اقداماتی برای حوزه سلامت و بهداشت و درمان مردم انجام دادند باید به طور قاطع گفت که در هیچ دوره مثل این زمان در حوزه پیشگیری کار نشده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش میزان داروها در روستاها و دسترسی آسان مردم روستا به دارو، افزایش تعداد پزشکان در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده از جمله سیستان و بلوچستان، غنی سازی آرد و در اختیار قرار دادن واکسن فلج اطفال به اندازه نیاز مردم از اقدامات مهمی است که در این دولت و این وزارت خانه روی داده است، افزود: در تمام شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پزشک مستقر است و این افتخاری برای دولت کنونی است.

قاضی زاده هاشمی گفت: نشان دادن پزشکان به عنوان افرادی بی عاطفه، بی رحم و بی مروت از سوی رسانه ها در حالی است که اگر بدانیم که در هر کشوری دو درصد جمعیت از بعد روانی مشکل دارند بنابراین احتمال دارد که در لباس پزشکی هم یک نفر از آنها به این صورت باشد و باید دستگاه قضایی با متخلفان قاطعانه برخورد کند تا دیگر شاهد تخلف از سوی هیچ صنفی نباشیم.