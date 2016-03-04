  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲

مهاجم کرواسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد

مهاجم کرواسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد

«ایویکا اولیچ» روز پنجشنبه به دوران بازیگری خود در تیم ملی کرواسی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولیچ ۳۶ ساله جایگاه خود را در تیم  باشگاهی هامبورگ هم از دست داده است.

سرمربی تیم ملی کرواسی «آنته ساسیچ» نیز نظر چندان مساعدی بر روی این مهاجم پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ ندارد.

اولیچ که در ۱۰۴ بازی ملی ۲۰ گل به ثمر رسانده در خصوص آویختن کفش های خود، گفت: خیلی در این خصوص فکر کردم و به این نتیجه رسیدم نباید خودم را به جایی که به آن تعلق ندارم تحمیل کنم. با ساسیچ پس از بازی دوستانه با روسیه که از ترکیب بیرون ماندم خیلی بی پرده صحبت کردم و او هم گفت بازیکنانی که در باشگاه هایشان بازی نمی کنند نمی توانند در تیم ملی باشند.

اولیچ فوتبال ملی را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد و در تیم های باشگاهی زسکا مسکو، بایرن مونیخ و ولفسبورگ هم بازی کرده است.

کد مطلب 3572079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها