مهاجم کرواسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولیچ ۳۶ ساله جایگاه خود را در تیم باشگاهی هامبورگ هم از دست داده است.

سرمربی تیم ملی کرواسی «آنته ساسیچ» نیز نظر چندان مساعدی بر روی این مهاجم پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ ندارد.

اولیچ که در ۱۰۴ بازی ملی ۲۰ گل به ثمر رسانده در خصوص آویختن کفش های خود، گفت: خیلی در این خصوص فکر کردم و به این نتیجه رسیدم نباید خودم را به جایی که به آن تعلق ندارم تحمیل کنم. با ساسیچ پس از بازی دوستانه با روسیه که از ترکیب بیرون ماندم خیلی بی پرده صحبت کردم و او هم گفت بازیکنانی که در باشگاه هایشان بازی نمی کنند نمی توانند در تیم ملی باشند.

اولیچ فوتبال ملی را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد و در تیم های باشگاهی زسکا مسکو، بایرن مونیخ و ولفسبورگ هم بازی کرده است.