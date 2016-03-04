ظریف درگذشت «آیت الله واعظ طبسی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی درگذشت آیت الله واعظ طبسی را به محضر حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمين لمقدمه الفدا، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه و روحانیت معظم تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

رحلت یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استان های خراسان رضوی و شمالی و جنوبی را به محضر حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمين لمقدمه الفدا، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه و روحانیت معظم، خانواده معزز، خدمتگزاران آستان مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء و همه علاقمندان آن عالم آگاه و مجاهد تسلیت عرض می کنم.

بی تردید تلاش ها و مجاهدت های بی وقفه و خستگی ناپذیر آن عالم خدوم در دوران بلند انقلاب اسلامی از آغاز نهضت حضرت امام خمینی تا به امروز در یاد و خاطره ملت بزرگ ایران به نیکی باقی مانده و پشتوانه حیات نیکوی اخروی آن فقید سعید خواهد بود. بمنه و کرمه

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه»