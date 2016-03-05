تساوی دورتموند و بایرن مونیخ/ فینال نیم فصل دوم برنده نداشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند و بایرن مونیخ از ساعت ۲۱ روز شنبه حساس ترین دیدار هفته بیست و پنجم رقابتهای بوندس لیگا را برگزار کردند که این بازی حساس و زیبا با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه نخست هر دو تیم موقعیت های زیادی ایجاد کردند که در این بین سهم دورتموند بیشتر بود. در نیمه دوم تیم بایرن توپ و میدان را در اختیار گرفت و یک بار هم تیر دروازه میزبان را به لرزه در آورد.

در ۲۰ دقیقه پایانی این مسابقه بایرن سعی کرد بازی را نگه دارد و به نوعی به تساوی در زمین دورتموند راضی شد اما در مقابل دورتموند تلاش زیادی برای گلزنی به خرج داد که ثمری نداشت تا در نهایت این بازی فینال گونه با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با این نتیجه تیم بایرن مونیخ ۶۳ امتیازی شد و در صدر جدول فاصله خود را با دورتموند حفظ کرد. تیم دورتموند با ۵۸ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده است.