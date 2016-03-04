نخستین دوره آموزش پودمانی خبرنگار سلامت در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری شب گذشته در مراسم افتتاح نخستین دوره آموزش پودمانی خبرنگار سلامت اظهار داشت: اهمیت خبر و رسانه در حوزه سلامت خیلی جدی است به طوری که در حوزه سلامت هر خبری را نمی توان منتشر کرد.

وی بیان داشت: پس از امنیت، حوزه سلامت است که باید اخبار آن با دقت و حساسیت زیاد منتشر شود و از بازگویی هر حقیقتی اجتناب کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: برپایی دوره آموزشی و آشنایی خبرنگاران با حوزه سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت خبرنگاران را جزو همکاران خود می‌داند چرا که خبرنگاران می‌توانند نقش موثری در حوزه سلامت و حفظ آن داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: خبر در حوزه امنیت و سلامت بسیار جدی است و جزو اولویت‌های خبر و رسانه است.

وی اعلام کرد: خبرنگار به عنوان همکار نظام سلامت در دانش‌افزایی و آگاهی بخشی مردم موثر است که باید خبرنگاران در حوزه سلامت پرورش داده شوند.

اصغری متذکر شد: خبرنگاران سلامت می‌توانند در تبادل دانش‌های سلامت در راستای ارتقای سلامت و آشنایی با نظام سلامت نقش ویژه‌ای داشته باشند و این دوره آموزشی بسیار پراهمیت است.

ایران پس از سال ۲۰۰۰ میلادی افت شدید در حوزه سلامت داشته است

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این مراسم گفت: روحیه پرسشگری یکی از ویژگی‌های زیبای خبرنگاران است که این خصلت باید در همه اصحاب رسانه وجود داشته باشد تا به صورت حرفه‌ای شناخته شوند.

مسعود فردوسی با اشاره به لزوم هزینه کردن در حوزه سلامت افزود: اینکه آیا پول خرج کردن در حوزه سلامت می‌تواند باعث افزایش سلامت مردم شود را باید مورد بررسی قرار داد.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: برای نظام سلامت باید هزینه کرد اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که همه کشورها از این هزینه به صورت یکسان استفاده نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه در نظام سلامت گاهی بسیار پرفایده و گاهی کم‌فایده است بنابراین وجود یک نظام سلامت کارآمد برای هر جامعه ضروری است؛ متاسفانه ایران بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی افت شدیدی در موضوع سلامت داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

فردوسی در ادامه با این پرسش که آیا طرح پزشک خانواده یک پیشنهاد است یا یک ضرورت، گفت: باید ساختار طرح پزشک خانواده در کشور مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد و اجرای این طرح به صورت منظم‌تری تبیین شود؛ همچنین طرح تحول سلامت در کشور باید با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر پوشش همگانی، خدمات و غیره اجرا شود.

عدم شناخت مردم از مفاهیم سبک تغذیه مشکل اساسی در امر ارتقای سلامت است

دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این مراسم گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه ارتقای سلامت جامعه عدم شناخت مردم از مفاهیم سبک تغذیه و تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت است؛ باید در تغییر رفتار سلامت جامعه بسیار تلاش کرد چراکه از جمله ضروریات است.

فاطمه زارع تصریح کرد: حوزه نظام سلامت باید در مورد رفع مشکلات مردم کوشش کند تا دچار نقص در این زمینه نشود، تصمیم‌گیری‌های مناسب و به موقع توسط این حوزه می‌تواند نقش بسزایی در توانمندسازی مردم برای جلوگیری از بیماری‌ها باشد.

وی تاکید کرد: تبادل، ترکیب و کاربرد یافته‌های تحقیق از طریق نظام پیچیده ارتباطات در حوزه سلامت باید صورت بگیرد تا خروجی‌های لازم را در این حوزه شاهد باشیم.

زارع با تشریح طرح ترجمان دانش در حوزه سلامت افزود: طرح ترجمان دانش برای تبدیل مباحث تخصصی پزشکی به مباحث رسانه‌ای و عامیانه است، به طوری که تفاوت ترجمان دانش با انتقال دانش این است که در ترجمان دانش باید چگونه گفتن و به چه کسی گفتن مشخص شود.

عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ترجمان دانش دارای ساختار متنوعی است که پنج اصل ترجمان دانش تولیدی عبارت است از: ۱- چه چیزی ۲- چه کسی ۳- چگونه ۴- با چه تاثیر ۵- تاثیر توسط چه کسی که باید این پنج اصل را مورد توجه قرار داد.

وی تصریح کرد: هدف کلی‌ از طرح «ترجمان دانش» انتقال دانش به خبرنگاران است به طوری که جستجو و دسترسی به منابع باید توسط حوزه سلامت در اختیار خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گیرد.