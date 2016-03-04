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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

وزیر خارجه الجزایر:

دخالت مجدد نظامی در لیبی ویرانگری و کشتار بیشتر را به دنبال دارد

دخالت مجدد نظامی در لیبی ویرانگری و کشتار بیشتر را به دنبال دارد

وزیر خارجه الجزایر ضمن هشدار درباره هر گونه دخالت نظامی مجدد در لیبی آن را عامل ویرانی بیشتر و کشته شدن شمار دیگری از لیبیایی ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رمطان لعمامره وزیر خارجه الجزایر اعلام کرد: هر گونه دخالت نظامی دیگر در لیبی به ویرانی و تلفات انسانی بیشتر منجر خواهد شد.

وی افزود: ماجراجویی های نظامی چه در کوتاه مدت چه دراز مدت برای حل مشکل لیبی چاره ساز نیست.

وزیر خارجه الجزایر تاکید کرد: الجزایر با نظامی که ملت لیبی آن را مناسب بداند است و  به این حق لیبیایی ها احترام می گذارد.

شایان ذکر است که غربی ها به دنبال دخالت نظامی مجدد در لیبی هستند تا این کشور را بیش از قبل در فتنه و بحران رها کنند.

کد مطلب 3572092

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