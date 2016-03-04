شبکه مستند به «آزادراه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «آزادراه» به کارگردانی محسن خانجهانی شنبه ۱۵ اسفندماه ساعت ۲۱ برای اولین بار از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و این مستندساز توضیح داد گه چه دلایلی انگیزه او را برای ساخت این اثر بالا برده است.

محسن خانجهانی کارگردان «آزادراه» نامزد بهترین فیلم، بهترین پژوهش و متن مستند در جشنواره سی‌و‌سوم فیلم فجر درباره ایده شکل گیری این مستند توضیح داد: در سفرهایی که با دوستان به شمال کشور داشتیم و در برخی مواقع، ساعت‌های طولانی را در ترافیک می‌گذراندیم، فکر و ایده «آزادراه» به ذهنم خطور کرد. شنیده بودم آزاد راه تهران - شمال سال‌ها جزو پروژه‌های عمرانی است و قرار بوده از جاده امامزاده داود- شهران یعنی شمال غربی تهران به سمت چالوس احداث شود و بیشترین مسیر آن هم از دل کوه‌ها عبور می‌کند.

وی افزود: این بود که نسبت به چگونگی ساخت این جاده کنجکاو شدم و مسیر امامزاده داود به سمت چالوس را بار‌ها مورد ارزیابی قرار دادم و سعی کردم مسیر ساخت آن را پیدا کنم. بعد از جستجوی بسیار از افرادی که در آن منطقه زندگی می‌کردند، پرسیدم آیا می‌دانند راهی که در طبقه دوم کوه است به کجا می‌رود؟ همه فکر می‌کردند که قرار است جاده کن و سولقان عریض شود. جالب است که حتی مردم بومی آنجا خبر نداشتند که این جاده قرار است تهران را به شمال کشور متصل کند. این شد که تصمیم گرفتم برای روشن‌شدن ذهن مردم، فیلمی در این باره بسازم و از‌‌ همان زمان تحقیق درباره ساخت این جاده را شروع کردم.

این مستندساز درباره مشکلات ساخت این اثر تصریح کرد: پس از آغاز فیلمبرداری، متوجه شدیم که بخش مهمی از ساخت آزاد راه تهران - شمال برای برخی از ستادها خط قرمز است و بنا به دلایلی نمی‌خواهند که این پروژه ملی ساخته یا فیلمی درباره این پروژه تولید شود. اگر متوجه می‌شدند که شما قصد دارید درباره این آزادراه فیلم بسازید به‌صورت جدی ممانعت می‌کردند. این آزاد راه جزو پروژه‌هایی بوده که دولت‌های قبل هم سرشان نسبت به آن پایین بوده و گویا اصلا آن را نمی‌دیدند و تمایلی به ساخت آن نداشتند. این موضوع مشخصا در فیلم مطرح شده است.

خانجهانی ادامه داد: باید برای من مشخص می‌شد که چه کسانی در ساخت این پروژه دخیل بوده‌اند؟ کدام روسای جمهور در این پروژه تاثیر‌گذار بوده‌اند؟ دلایل اصلی به اتمام نرسیدن آن چیست و از چه سالی کلنگ اولیه آن زده شده است. باید تحقیقات میدانی برای این کار انجام می‌دادم. همچنین باید راش‌های آرشیوی پیدا می‌کردم تا در بخش‌هایی که موفق نمی‌شوم با مسئولان امر صحبت کنم، بتوانم به این راش‌های آرشیوی استناد کنم. ارتباط صحیح بین این تصاویر آرشیوی با اطلاعاتی که در تحقیقات میدانی به دست آورده بودم خیلی اهمیت داشت. حساسیت مسئولان دیگر را نسبت به آن موضوع بالا ببرم تا به فکر این موضوع بی افتند که مثلا آزاد راه تهران- شمال باید ساخته شود تا مشکلات این حوزه تا حدودی کم شود.

کارگردان آثاری چون «صندلی شماره ۲۵۷» و «انتهای خیابان پاستور» بیان کرد: سوالی که مطرح است اینکه، آیا بنیاد مستضعفان از کشوری دیگر آمده؟ یا وزارت راه متعلق به کشوری دیگر است؟ یا اینکه ما اهالی کشوری بیگانه هستیم که حرف یکدیگر را نمی‌فهمیم؟! همه ما که شهروند یک کشور واحد به نام ایران هستیم و برای رسیدن به این حرف مشترک همه باید همدل باشیم تا این راه ساخته شود و این آزاد راه برای کشور آینه دق نشود.

وی در پایان اظهار کرد: دولت‌هایی بودند که پول کافی برای ساخت این آزاد راه داشته‌اند، ولی این کار را نکرده‌اند. بنابراین می‌توان این فیلم را نسبت به معضلاتی که در ساخته‌نشدن این آزاد راه وجود داشته است، افشاگرانه دانست.

«آزادراه» از مجموعه «سینما حقیقت» شنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۱ برای اولین بار از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و یکشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۹، دوشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۳ و چهارشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش می شود.