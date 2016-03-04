طرح تحول سلامت هر بودجه ای را می بلعد/توصیه به پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری،‌ دکتر احمد آریایی نژاد در جلسه شورای عالی نظام پرستاری کشور خطاب به اعضای شورای عالی نظام پرستاری، تاکید کرد: سازمان نظام پرستاری جهت پیگیری مطالبات پرستاران باید مبنایی برای مسیر و اهداف خود قرار دهند تا به خواسته های خود برسند.

وی گفت: حرف زدن از عدالت میدان وسیعی دارد اما عمل به آن دشوار است. مسئولین حق را تا جایی که به سود خودشان باشد می خواهند اما اگر به ضررشان تمام شود توجیه کردن آنان شروع می شود و دیگر آن حق قانونی نیست.

آریایی نژاد اظهار داشت: تمامی اقشار و حرفه ها به نوعی به بی عدالتی در حرفه خود معترض هستند مادامی که در سیستم خود تعریفی از نقش افراد و کار آنان مشخص نباشد، کار به همین منوال است و تغییری در عدالت بوجود نمی آید، پس بنابراین جهت برطرف نمودن این تبعیضات و نابرابری ها باید مبنایی برای مسیر خود ایجاد نماییم که بر اساس آن مبنا پیش برویم .

وی افزود: طرح تحول سلامت هر بودجه ای را می بلعد، اگر به شهرهای کوچک و روستاها برویم می بینم از این طرح ناراضی هستند، زیرا تجهیزات آنان کم است کادر درمانی آنان نا مناسب است، جهت رفع این نقایص باید بر روی سیستم های کشور های مختلف تحقیق و تفحصی انجام دهیم تا این نقص طرح هایی که تصویب می شود برطرف نماییم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حق گرفتنی است نه دادنی،‌ پس حق خود را پیگیری نمایید و اولین قدم جهت گرفتن حق، روشنگری است،‌ مسیر خود را روشن نمایید و با توجیه کردن و متقاعد کردن قدم های خود را پیش ببرید.