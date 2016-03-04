محمدعلی فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: سابقه طرح اقامتگاه‌های بوم گردی در ایران به سال‌های ۸۲ و ۸۳ و ایجاد اقامتگاه آتشوونی در روستای گرمه بازمی‌گردد.

وی افزود: هم‌اکنون معروف‌ترین اقامتگاه‌های بوم گردی کشور در استان‌های فارس، هرمزگان، خوزستان و کرمان، اصفهان و سمنان، مازندران، گیلان و گلستان وجود دارد که به‌جز بوم‌کلبه ترکمن در گلستان، خدمات بقیه آن‌ها برای رقابت در عرصه بین‌المللی مشهود نیست.

وی تصریح کرد: پراکنش جغرافیایی واحدهای اقامتی بوم گردی از بین بیش از ۵۰ واحد نشان می‌دهد که سهم اصفهان با بیش از ۲۰ اقامتگاه بیش از سایر استان‌های کشور است.

مدیرکل طبیعت‌گردی کشور همچنین اشاره‌ای به ویژگی‌های اقامتگاه‌های بوم گردی کرد و ادامه داد: این اقامتگاه‌ها، اقامتگاه‌هایی هستند که در محیط‌های طبیعی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست‌محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه احداث‌شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را باکیفیتی قابل‌قبول و تعریف‌شده در محیط‌های طبیعی فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: این اقامتگاه‌ها ضمن ارائه خدماتی باکیفیت مشخص و قابل‌قبول به میهمانان در محیط‌های طبیعی، می‌بایست کمترین آسیب را به محیط‌زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد سازند و کمترین تأثیر ممکن را هنگام ساخت‌وساز بر روی محیط طبیعی اطراف بگذارند.

فیاضی متذکر شد: این اقامتگاه‌ها باید متناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی منطقه و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته‌شده باشند و از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند.

به گفته وی اقامتگاه‌های بوم گردی همچنین باید دارای دستگاهی کارآمد برای دفع پسماندها و پساب‌ها باشند و در حد امکان از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره‌مند باشند.

وی بابیان اینکه اقامتگاه‌های بوم گردی باید در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند، خاطرنشان کرد: اقامتگاه‌های بوم گردی همچنین باید برنامه‌های آموزشی درباره‌ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه‌ی پایدار منطقه کمک کنند.

مدیرکل طبیعت‌گردی کشور به ظرفیت‌های استان گلستان در توسعه بوم گردی اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن در سیر مرقد مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس، موقعيت مناسب جغرافيايي، وسعت و تنوع طبيعي، هم‌جواری با كشورهاي آسیای میانه، سيستم توانمند حمل‌ونقل ريلي، هوايي و زميني و وجود جاذبه‌های مختلف در سطح استان تنها بخشی از ظرفیت‌های گلستان در توسعه بوم گردی است.

وی همچنین به جاذبه‌های طبیعی و روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: توسعه اکو توریسم با تکیه‌بر اجرای طرح اکولاژها یا اقامتگاه‌های بوم گردی در راستای توسعه جوامع محلی در استان گلستان باهدف بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها موجب رونق دوباره کشاورزی، صنایع‌دستی، آداب‌ورسوم، غذاهای محلی، دامداری و غیره و همچنین حفاظت از محیط‌های طبیعی است که در صورت غفلت، به عرصه‌ای برای تجاوز و تخریب توسط زمین‌خواران تبدیل خواهد شد.

فیاضی همچنین متذکر شد: در این راستا توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی از مؤثرترین ابزاری است که ضمن برخورداری از هزینه پایین‌تر، حفظ و رعایت اصول اساسی اکو توریسم، نقش چشمگیری نیز در توسعه جوامع محلی و مشارکت آنان در امر گردشگری پایدار دارد.