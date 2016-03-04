فعالیت رسمی رادیو بهاران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو بهاران به منظور پوشش هر چه بهتر اخبار، اطلاعات و حضور گسترده میلیون‌ها نفر در اجتماع عظیم كاروان‌های راهیان نور راه اندازی شد. در این مراسم سرلشگر فیروزآبادی ضمن اشاره به نقش و جایگاه رسانه ملی و رادیو از سرافراز رئیس رسانه ملی به خاطر راه اندازی رادیو بهاران قدردانی كرد و گفت: ریاست محترم رسانه ملی با دستورشان، بسیج صدا و سیما و معاونت صدا با اقدام مشترک خود در تاسیس این رادیو، حقیقتا كار مباركی را انجام دادند. رادیو بهاران در واقع از بهار دلها سخن می گوید.

وی افزود: رادیو بهاران از بهار دل‌ها و از بهار روح انسانی حرف می‌زند، رادیو وسیله بسیار قدرتمندی است كه می تواند مونس و همدم خوبی برای انسان باشد. این رسانه توانسته بخشی از اوقات مردم را پركند. قاعدتا در فصل بهاران كه راهیان نور عازم جبهه‌ها می‌شوند و پا در سرزمین‌های نور می‌گذارند دلها و چشم‌هایشان بهاری می‌شود.

سرلشكر فیروزآبادی در پایان یادآور شد: با افتتاح رادیو بهاران مردم ما این فرصت را پیدا می‌كنند كه دلهای شان را به سوی مناطق عملیاتی راهیان نور برده و دورادور از نعمات معنوی مناطق عملیاتی بهره لازم را نیز ببرند.

علاوه بر سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستادكل نیروهای مسلح، نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی، سردار كارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و جمعی از مسئولان لشگری و كشوری از حاضران این مراسم بودند.

فعالیت این شبكه تا ۱۵ فروردین ماه به مدیریت علی سیفی ادامه دارد و شنوندگان می‌توانند از طریق موج اف ام ردیف ۵/۹۵ مگاهرتز این شبكه رادیویی را ۲۴ ساعته دریافت كنند. همچنین این شبكه از طریق ست تاپ باكس و اپلیكیشن رادیو بهاران روی تلفن همراه قابل بهره‌برداری است.