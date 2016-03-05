خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: حوزه انتخابیه پاکدشت یکی از حوزههای اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که تکلیف یکی از کرسیهای نمایندگی مجلس را مشخص کرد.
مردم شهرستان پاکدشت در هفتم اسفندماه با حضور باشکوه و حماسی خود پای صندوقهای رأی، بار دیگر نشان دادند که در میدان حضورداشته و در دفاع از اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی پیشتاز هستند.
شهرستان پاکدشت دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است که پس از انتخابات هفتم اسفندماه، محمد قمی بهعنوان نماینده منتخب مردم این شهرستان برای حضور در بهارستان انتخاب شد، اگرچه باید این انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.
قطب اقتصادی استان تهران نیازمند توجه
مردم شهرستان پاکدشت پس از حضور باشکوه در انتخابات هفتم اسفندماه، از نماینده منتخبشان انتظاراتی دارند که توسعه حملونقل و حل مشکلات فعالان تولیدی و اقتصادی از مهمترین آنهاست.
شهرستان پاکدشت با دارا بودن بیش از سه هزار واحد صنعتی و ۹ هزار واحد صنفی، قطب اقتصادی استان تهران محسوب میشود و مردم این منطقه از نماینده منتخب خود انتظار دارند که برنامههای مؤثری را برای رشد و توسعه اقتصادی و حل مشکلات کارخانهها و فعالان تولیدی و اقتصادی این منطقه دنبال کند.
زیرساختهای حملونقل در پاکدشت توسعه پیدا کند
حسن کردبچه یکی از شهروندان شهرستان پاکدشت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتظارات مردم از نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شهرستان پاکدشت علیرغم نزدیکی به پایتخت، با کمبودهای قابلتوجهی در زمینه زیرساختهای حملونقل روبرو است.
وی افزود: طی سالهای گذشته همواره راهاندازی مترو و ایجاد شبکه حملونقل ریلی در پاکدشت بهمنظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به تهران، مطرحشده و علیرغم وعدههای دادهشده، هیچگاه به نتیجه نرسیده است.
کردبچه ادامه داد: راهاندازی شبکه حملونقل ریلی یکی از راههای توسعه و رشد سریع شهرستان پاکدشت در جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره است و باید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
وی اضافه کرد: با توجه به وجود هزاران واحد صنعتی و تولیدی، باید زیرساختهای حملونقل جادهای در شهرستان پاکدشت توسعه پیدا کند.
کردبچه متذکر شد: روزانه هزاران سفر از پاکدشت به تهران و بالعکس انجام میشود که به دلیل کمبود زیرساختهای جادهای، در وقت و هزینه مردم اتلاف قابلتوجهی رخ میدهد.
وی ادامه داد: اتصال شهرستان پاکدشت به اتوبان شهید بابایی یکی از مطالباتی است که طی سالهای اخیر از سوی مسئولان و مردم مطرح و دنبال شده و باید نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
وضعیت بهداشتی و درمانی پاکدشت متناسب با جمعیت آن نیست
حسن قشقایی یکی دیگر از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پاکدشت طی سالهای اخیر با رشد جمعیت مواجه بوده اما امکانات بهداشتی و درمانی این شهرستان، متناسب با جمعیت آن نیست.
وی افزود: ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و ارتقای وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستان پاکدشت یکی از اولویتهای جدی مردم این شهرستان است که باید از سوی منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
قشقایی ادامه داد: چرا باید مردم شهرستان پاکدشت برای انجام امور درمانی خود به شهرهای مجاور و یا پایتخت مراجعه کنند و این امر زیبنده شهرستان چند صدهزارنفری پاکدشت نیست.
مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در پاکدشت حل شود
محمد محمدی نیز حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را یکی از مطالبات مردم از نماینده منتخب پاکدشت در مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت: شهرستان پاکدشت بهعنوان قطب اقتصادی استان تهران باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شهرکهای صنعتی پاکدشت با مشکلاتی روبرو هستند که باید حمایت از این فعالان تولیدی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در سایه حمایت از فعالان تولیدی و حل مشکلات آنان است که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد شد.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که چه مطالبات و دغدغههایی از مردم شهرستان پاکدشت در چهار سال آینده برطرف خواهد شد و یا مشکلات موجود همچنان بر سر جای خود باقی خواهد ماند.
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