به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در نشست خبری استقبال از بهار ۹۵ با بیان اینکه امسال برنامه های عیدنوروز را با شعار آسمان آبی-زمین پاک و همچنین شادابی و نشاط از ۱۵ بهمن ماه آغاز کرده ایم، گفت: به همین منظور دستورالعمل ویژه ای را به مناطق ارسال کرده ایم تا پایان فروردین ماه طی ۷۵ روز به مرحله اجرا در آید. ۲۰۰ آیتم کاری در خدمات شهری و ۱۵۰ آیتم در مناطق اجرایی خواهد شد.

افزایش تعداد میادین میوه و تره بار تا پایان سال

وی در خصوص تامین میوه شب عید شهروندان تهرانی تصریح کرد: علاوه بر افزایش ساعات کاری میادین میوه و تره بار، ۴۰ تا ۵۰ فضای چادری نیز برای این موضوع اختصاص یافته است. این در حالیست که تا پایان امسال بازارهای میوه و تره بار دردشت در منطقه ۸، جمال زاده در منطقه ۱۱، صفا در منطقه ۱۳ و همچنین فرجام در منطقه ۴ به بهره برداری خواهند رسید. همچنین بازارهای شهدای جی، مهر، طوس، منیریه، نواب، طرشت و آزادگان نوسازی شده اند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به ایجاد جایگاه عرضه تزئینات سفره هفت سین، ماهی قرمز و سبزه در میادین میوه و تره بار ادامه داد: تخفیفات ویژه ۵ تا ۲۵ درصدی اقلامی همچون برنج، چای، روغن و سوغات استان ها در فروشگاه های زنجیره ای میادین اعمال می شوند.

استقرار ۲۵۰۰ نیروی پلیس راهور در پنج شنبه و جمعه آخر سال در محدوده بهشت زهرا(س)

وی درباره شناسایی ۵۰ روزبازار برای دست فروشان در شهر تهران یادآور شد: تا پایان سال نیز شب بازارها افزایش می یابند. این در حالیست که آموزش شهروندان توسط شرکت ساماندهی مشاغل و اجرای طرح ضربتی زنده گیری سگ های بدون صاحب، افزایش ساعات کاری مراکز خرید و فروش خودرو و همچنین بهسازی و نوسازی کیوسک های مطبوعات از دیگر برنامه های نوروز است.

وی با اشاره به کاشت ۳۳ هزار نهال به نیت ۳۳ هزار شهید دوران ۸ سال دفاع مقدس در سازمان بهشت زهرا(س) گفت: امیدواریم با استقرار ۲۵۰۰ پلیس راهور در پنج شنبه و جمعه آخر سال درمحدوده بهشت زهرا(س) شاهد ترافیک کمتری در این محدوده خواهیم بود.

استقرار ۴۵۰۰ آتش نشان در شب چهارشنبه سوری

عبداللهی با اشاره به استقرار ۴۵۰۰ آتش نشان در شب چهارشنبه سوری در شهر تهران اضافه کرد: تعدادی از این آتش نشانان در مبادی ورودی پایتخت مستقر خواهند شد. آموزش عمومی در مدارس در خصوص مخاطرات ناشی از آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال و نصب بیلبورد و اطلاع رسانی نیز از دیگر اقداماتی است که می توان در جهت کاهش مخاطرات نام برد.

وی با اشاره به افتتاح بوستان دوستدار محیط زیست در منطقه یک شهرداری تهران اظهار کرد: همچنین مراسم ساعت زمین در روز ۲۹ اسفندماه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ با خاموشی برج میلاد و پل طبیعت برگزار می شود. همچنین استقرار مخازن ویژه برای تحویل ماهی قرمز در روز طبیعت، توزیع ۲۰ هزار مخزن جدید در ابعاد ۱۱۰ ، ۱۲۰ و ۲۴۰ لیتری پسماند خشک در سطح شهر و مجتمع های مسکونی، برگزاری جشنواره بهترین ها از دور ریختنی ها از ۱۵ لغایت ۱۹ اسفندماه با شعار "دوباره بسازیم" از دیگر فعالیت های سازمان مدیریت پسماند است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران به بازسازی و رنگ آمیزی خودروهای خدمات شهری در آستانه فصل بهار پرداخت و افزود: بازسازی و مرمت مراکز اسکان کارگری و توزیع کیسه های آبی رنگ پسماند بین شهروندان را می توان ازدیگر اقدامات بیان کرد. همچنین فعالیت فروشگاه های شهروند و اعمال تخفیفات ۵ تا ۵۰ درصد در قالب ۱۲ هزار بارکد کالا و افتتاح فروشگاه شبانه روزی ۱۷ شهریور در برنامه هاست.

کاشت ۳ میلیون اصله درخت در سطح شهر

وی با اشاره به کاشت ۳ میلیون درخت در سطح شهر گفت: شهروندان می توانند برای کاشت نهال در محله و خیابان های خود با سامانه ۱۳۷ تماس گیرند. ۱۴۰ سفیر در هفته درختکاری در شهر آفتاب حضور می یابند و کاشت درخت در بزرگراه امام رضا، خلیج فارس و آزاد راه تهران-کرج از دیگر فعالیت هاست. ساماندهی فضای سبز محله هرندی و کاشت ۸۰۰ هزار لاله در بوستان های این محله و همچنین سالن نمایشگاهی بر روی پارکینگ پروژه شهر کودک احداث می شود.

عبداللهی درباره آذین بندی و نورآرایی خیابان های اصلی شهر تهران گفت: خیابان های ولیعصر(عج)، آزادی-انقلاب و خیابان آزادی تا میدان تجریش و همچنین به نورپردازی ۸ مسجد در منطقه ۱۲ و ۴ مسجد در منطقه ۱۵ را می توان اشاره کرد. این در حالیست که نورپردازی بناهای تاریخی همانند حمام نواب، موزه صبا، موزه علی اکبر خان صنعتی و همچنین میدان مشق و افتتاح این میدان در عید نوروز از دیگر فعالیت هاست. سنگ فرش میدان بهارستان تا سرچشمه نیز از فعالیت های عمرانی است.

وی با اشاره به طراحی۲۰۰ تخم مرغ رنگی در پایتخت اظهار کرد: همچنین نمایش ۵۰۰ اثر هنری در سطح شهر، اجرای طرح های فرهنگی و برپایی سفره هفت سین در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از دیگر برنامه هاست.

اطلاع از محل های اسکان نوروزی با تماس با ۱۳۷

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص ساماندهی مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تا قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب تصریح کرد: ساخت سرویس های بهداشتی پرتابل، ساخت ایستگاه مترو شهر آفتاب، پیش بینی طرح ترافیک این مجموعه و همچنین انتقال عوارضی تهران-قم در دستور کار قرار دارد.

عبداللهی در خصوص خدمات رسانی به مسافران نوروزی توسط معاونت خدمات شهری در نوروز ۹۵ افزود: اسکان مسافران نوروزی در بوستان ها و سوله های بحران و ورزش مناطق ۲۲گانه و نصب سرویس های بهداشتی در بوستان ولایت را درراستای خدمات رسانی به این عزیزان در دستور کار قرار داده ایم. این در حالیست که مسافران می توانند با تماس با سامانه ۱۳۷ می توانند از محل های اسکان در شهر تهران اطلاع یابند.