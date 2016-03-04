پیکر آیت الله واعظ طبسی روز شنبه در مشهد تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزه عملیه خراسان روز شنبه با صدور اطلاعیه ای از عموم مردم خواست تا فردا شنبه برای تشییع پیکر آیت الله رضوی در حسینیه امام رضا(ع) مشهد حضور پیدا کنند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: به اطلاع علما، اساتید و حوزویان محترم می رساند، پیکر مطهر و فقیه مجاهد حضرت آیت الله واعظ طبسی روز شنبه ساعت ۹ صبح از حسینیه امام رضا (ع) واقع در خیابان هاشمی نژاد مشهد به سمت مضجع منور رضوی تشییع می شود.

در این اطلاعیه می افزاید: از عموم مردم بویژه علما و روحانیون دعوت می شود به پاس یک عمر مجاهدت این عالم فرزانه در این مراسم شرکت کنند.

در این اطلاعیه آمده است: بزرگ خدمت‌گزار آستان نورانی امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا یار دیرین امام راحل عظیم الشأن قدس سره و یاور مقام معظم رهبری و «چهره درخشان مدیریت و انقلاب اسلامى»، که عمر شریف خود را صرف به ثمر رسیدن انقلاب و تثبیت نظام جمهورى اسلامى، ترویج معارف قرآن و مکتب اهل بیت(ع) خدمت به زائران و توسعه و عمران بارگاه منور رضوی نمود، اینک در بین ما نیست.

مرکز مدیریت حوزه عملیه خراسان در اطلاعیه خود آورده است: این مجاهد بصیر که از پیش از پیروزی انقلاب بر اثر شکنجه‌های رژیم سفاک پهلوی، جسمی رنجور را تحمل می‌کرد، در طول دوران مختلف، بی‌اعتنا به تعریف‌ها و گاه طعنه‌های غیرمنصفانه، استوار و مستحکم بر صراط مستقیم امام و انقلاب و در کنار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایستاد و بهترین سرمایه زندگی خود را نوکری حضرت رضا (ع) می‌دانست.

در این اطلاعیه بیان شده است: این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و حوزه‌های علمیه، خادمان بارگاه منور رضوی و عموم ملت شریف ایران و به‌ویژه بیت شریف آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم.