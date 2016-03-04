جشنواره با هدف اعتلای فرهنگ حفاظت محیط زیست برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیران روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور با مسئولان جشنواره فیلم «سبز»، مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «سبز» سخنانی را درباره اهمیت جشنواره و رویکرد مدیریت سازمان درباره این رویکرد ارائه کرد.

وی گفت: معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد که جشنواره فیلم سبز باید باشکوه در کل کشور با هدف اعتلای فرهنگ حفاظت محیط زیست برگزار شود.

در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی استان ها به بیان چالش های موجود در راه برگزاری جشنواره در استان ها پرداختند که از مهمترین این چالش ها می توان به جذب حامی مالی و جلب همکاری سایر ارگان ها و نهادهای ذی ربط و دشوار بودن جذب مخاطبین اشاره کرد.

در ادامه مزدک میررمضانی معاون اجرایی جشنواره فیلم با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست و با اشاره به تاکید فرمایشات مقام معظم رهبری و شعارهای دولت درباره محیط زیست، نسبت به همکاری سایر دستگاه‌ها در برگزاری جشنواره و تامین بودجه و امکانات لازم با توجه به دستور موکد مسئولان کشور در بالاترین سطح ابزار امیدواری کرد.

وی انگیزه و عشق به اعتلای فرهنگ محیط زیست، استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هم افزایی میان سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی و اداره‌های دولتی با هدف مشترک برگزاری شکوهمند جشنواره را ضامن موفقیت آن دانست.

پنجمین جشنواره فیلم «سبز» به دبیری فرهاد توحیدی و به همت انجمن تمدن سبز ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماله برگزار می شود.