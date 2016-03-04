جلیل اکبری صحت مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکمی که حجت‌اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی جلیل اکبری صحت را به عنوان مشاور رسانه ای خود و مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی منصوب کرد، آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه سينما و رسانه، به موجب اين حكم به سمت مشاور رسانه ای و مدير روابط عمومی سازمان سينمايی و امور سمعی و بصری منصوب می‌شويد. با شناختي كه از شما دارم، اميدوارم از طريق تعامل سازنده با رسانه‌ها و ايجاد ارتباط عاطفی و موثر با اهالی سينما، در ايجاد روحيه اميد، آرامش و همدلی در جامعه پرافتخار سينمايی كشور گام‌های موثری برداريد.

توفيقات روز افزون تان را در خدمت به فرهنگ و هنر ايران اسلامي از خداوند متعال خواستارم».

پیش از این محمدرسول صادقی از ۱۵ شهریورماه ۹۲ تا ۱۵ اسفند۹۴ به مدت۳۰ ماه مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی بود.

جلیل اکبری صحت نیز تا پیش از این مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی را عهده‌دار بود.