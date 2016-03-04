جواد صباغ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت اله ایوبی طی حکمی جواد صباغ را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان سینمایی وزارت ارشاد منصوب کرد. در این حکم آمده است:

«بنا به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با عنايت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالط به موجب اين حكم به سمت مديركل دفتر برنامه، بودجه و تحول ادارط منصوب می‌شويد. اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و ماموريت های محوله و تهيه و تدوين برنامه و بودجه سازمان سينمايی در چارچوب ضوابط، بخشنامه ها و دستور العمل های بودجه سنواتی و همسو با سياست های سينمايی كشور و تعامل سازنده با سازمان مديريت و برنامه ريزی و دفتر برنامه و بودجه وزارت متبوع از اهم مسئوليت های شما به شمار مي آيد.

توفيقات روز افزون تان را در خدمت به فرهنگ و هنر ايران اسلامی از خداوند متعال خواستارم».

جواد صباغ تا پیش از این مدیرکل دفتر توسعه فناوری، سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی بود.