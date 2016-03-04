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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

آیت‌الله علم الهدی:

آیت‌الله واعظ طبسی بر حفظ استقلال حوزه تاكید داشت

آیت‌الله واعظ طبسی بر حفظ استقلال حوزه تاكید داشت

امام جمعه مشهد گفت: آیت‌الله واعظ طبسی شخصیتی بود که همواره بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه و پرهیز از تحجرگرایی تاكید داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علم الهدی اظهار داشت: آیت‌الله واعظ طبسی هیچ گاه تحت تاثیر جریانات سیاسی و احساسات قرار نگرفت و الگوی طلاب در این زمینه بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: ایشان در طول این ۳۷ سال همواره شخصیتی تعادل بخش و مورد احترام همه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و بین المللی بوده و هیچ‌گاه اجازه نداد در جریان انقلابی مشهد تزلزل و اضطرابی پدید بیاید.

وی گفت: ثبات و توسعه حوزه علمیه خراسان و ایجاد زیر ساخت‌های اساسی برای مدارس علمیه و توسعه چندین برابری آستان قدس رضوی با همت عالی و مدیریت توانمند ایشان محقق شده است.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: بدون شک نمی‌توان در این استان اقدام مثبت و تاثیرگذاری را دید كه آیت‌الله واعظ طبسی نقش موثر و بزرگی در آن نداشته باشند.

کد مطلب 3572126

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