به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علم الهدی اظهار داشت: آیتالله واعظ طبسی هیچ گاه تحت تاثیر جریانات سیاسی و احساسات قرار نگرفت و الگوی طلاب در این زمینه بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: ایشان در طول این ۳۷ سال همواره شخصیتی تعادل بخش و مورد احترام همه گروهها و شخصیتهای سیاسی و بین المللی بوده و هیچگاه اجازه نداد در جریان انقلابی مشهد تزلزل و اضطرابی پدید بیاید.
وی گفت: ثبات و توسعه حوزه علمیه خراسان و ایجاد زیر ساختهای اساسی برای مدارس علمیه و توسعه چندین برابری آستان قدس رضوی با همت عالی و مدیریت توانمند ایشان محقق شده است.
آیت الله علم الهدی اظهار داشت: بدون شک نمیتوان در این استان اقدام مثبت و تاثیرگذاری را دید كه آیتالله واعظ طبسی نقش موثر و بزرگی در آن نداشته باشند.
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