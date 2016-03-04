رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله ایوبی با صدور حکمی رمضانعلی حیدری خلیلی را به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی منصوب کرد. در متن حکم آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب اين حكم به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سينمايی منصوب می شويد .

ارتقای سطح آموزش و دانش سينمايی، روزآمدی زيرساخت و فناوری صنعت سينما، ايجاد زمينه برای برقراری ارتباط نهادمند بين سينماگران و انجمن های علمی، پژوهشی و پژوهشگران و متخصصان رشته های گوناگون حوزه و دانشگاه، ساماندهی و انتشار اطلاعات، آمار و گزارش های سينمايی، طراحی و تدوين سياست ها و راهبردهای سازمان سينمايی، از جمله ماموريت های اين معاونت است .

اميدوارم با همكاری و همدلی با اهالی سينما، و بهره گيری از توان و تجربه نيروهای كارآزموده گام هاي موثری براي پيشبرد اهداف و سياست هاي سازمان سينمايی برداريد.

توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم».

رمضانعلی حیدری خلیلی تا پیش از این مشاور راهبردی و قائم مقام رئیس سازمان سینمایی در امور اجرایی سازمان سینمایی بود.