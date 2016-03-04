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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی شد

رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی شد

رئیس سازمان سینمایی با صدور حکمی، رمضانعلی حیدری خلیلی را به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله ایوبی با صدور حکمی رمضانعلی حیدری خلیلی را به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی منصوب کرد. در متن حکم آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب اين حكم به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سينمايی منصوب می شويد .

ارتقای سطح آموزش و دانش سينمايی، روزآمدی زيرساخت و فناوری صنعت سينما، ايجاد زمينه برای برقراری ارتباط نهادمند بين سينماگران و انجمن های علمی، پژوهشی و پژوهشگران و متخصصان رشته های گوناگون حوزه و دانشگاه، ساماندهی و انتشار اطلاعات، آمار و گزارش های سينمايی، طراحی و تدوين سياست ها و راهبردهای سازمان سينمايی، از جمله ماموريت های اين معاونت است .

اميدوارم با همكاری و همدلی با اهالی سينما، و بهره گيری از توان و تجربه نيروهای كارآزموده گام هاي موثری براي پيشبرد اهداف و سياست هاي سازمان سينمايی برداريد.

توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم».

رمضانعلی حیدری خلیلی تا پیش از این مشاور راهبردی و قائم مقام رئیس سازمان سینمایی در امور اجرایی سازمان سینمایی بود.

کد مطلب 3572127
محیا رضایی کلانتری

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