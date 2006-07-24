پاكستان برنامه هسته اي خود را توسعه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست با بيان اين مطلب نوشت : بر پايه ارزيابي فني كارشناسان هسته اي در واشنگتن، تصاوير ماهواره اي از سايت هسته اي "خوشاب" پاكستان چيزي را نشان مي دهد كه به نظرمي رسد يك راكتور آب سنگين باشد كه تا حدي ساخت آن تكميل شده و توانايي توليد مقدار پلوتونيوم كافي براي 40 تا 50 سلاح هسته اي براي يك سال را دارد كه اين امر توانايي كنوني پاكستان را تا 20 برابر افزايش مي دهد.

اين سايت درنزديكي تنها راكتور توليد پلوتونيوم پاكستان قرار دارد كه يك واحد 50 مگاواتي است و در سال 1998 آغاز به كار كرد.

به گفته تحليلگران انستيتو امنيت علوم و بين الملل، اما ابعاد راكتور جديد نشان دهنده يك ظرفيت هزارمگاواتي و يا بيشتر است.

به نوشته واشنگتن پست، پاكستان در حال حاضر توانايي توليد 10 كيلوگرم پلوتونيوم را ظرف يك سال داراست و اين مقدار براي دو راكتور كافي است.

"ديويد آلبرايت" و " پل برانان" كارشناسان اين انستيتو در ارزيابي خود كه يك كپي از آن به دست واشنگتن پست رسيده ، به اين نتيجه رسيدند:" جنوب آسيا ممكن است به سوي يك مسابقه تسليحاتي و افزايش توليد تسليحاتي تا صدها سلاح هسته اي حركت كند و يا حداقل ذخائر ماده سوخت نظامي را افزايش دهد."

يك مقام عالي رتبه پاكستاني با اعتراف به توسعه برنامه هسته اي اين كشور گفت:"برنامه هسته اي پاكستان رشد يافته است. هم اكنون ما با توسعه بيشترآن،درحال تقويت اين برنامه هستيم."

وي افزود :" اين برنامه توسعه يافته شامل چند برنامه هسته اي غير نظامي و چند جزء نظامي است."

اين روزنامه آمريكايي چنين ادعا كرده است : توسعه در بخش برنامه هسته اي پاكستان نگرانيهاي تازه اي را در مورد رقابت چندين دهه اي بين پاكستان و هند افزايش مي دهد. هر دو كشور در حال حاضر داراي دهها كلاهك هسته اي ، چند موشك و ابزار ديگر براي تحويل آنها هستند .

پاكستان نيز مثل هند معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي ) را امضا نكرده است.

از سوي ديگر، پاكستان از آمريكا خواسته است تا سطح همكاري هاي هسته اي خود را با اين كشور به سطح همكاري هسته اي دهلي نو- واشنگتن برساند،اما واشنگتن به دلايلي از جمله اينكه اسلام آباد سابقه خوبي در منع گسترش سلاح هسته اي ندارد و همچنين به اين علت كه مقامهاي پاكستاني، "عبدالقديرخان" پدر علم هسته اي اين كشور را به آمريكا تحويل ندادند ، از اين همكاري خودداري مي كند.

قرار داد هسته اي واشنگتن و دهلي نو توسط جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و مانموهان سينك نخست وزير هند در ماه مارس ( اسفند سال گذشته) به امضا رسيد.

طبق اين قرارداد غير قانوني هند در عوض اجازه به بازرسان براي بازديد از 14 راكتور هسته اي كه براي مصارف متعارف است، اجازه خواهد يافت 8 راكتور نظامي خود را خارج از ديد بازرسان توسعه دهد.

اين در حالي است كه هند معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي) را امضا نكرده است.