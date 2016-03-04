به گزارش خبرنگار مهر، ایران و کره جنوبی هفته جاری برای افزایش دو برابری حجم فروش و صادرات نفت خام به توافق رسیدند که همزمان با این توافق نفتی، قرار است تا چند هفته آینده دفتر تجاری صنعت پتروشیمی ایران هم در سئول کره جنوبی بازگشایی شود.

در شرایط فعلی شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از مشتریان سنتی محصولات پتروشیمی و گاز مایع صنایع پتروشیمی ایران به شمار می‌روند و حتی اولین محوله میعانات گازی تولیدی فازهای پارس جنوبی به شرکت «انوها توتال پتروچمیکالز» کره جنوبی فروخته شده است.

در همین حال مهدی شریفی نیک‌نفس مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی در گفتگویی با اشاره به لغو تحریم‌های مالی و بانکی بین ایران و کره جنوبی، گفته است: کره جنوبی خریدار محصولات پلیمری ایران است اما از آنجا که می‌تواند نقش واسط فروش محصولات پلیمری ایران به چین را بازی کند تبادلات این محصولات با کره برای حفظ بازار ایران در چین با احتیاط انجام می‌شود.

این مقام مسئول از آغاز بازگشایی و از سرگیری فعالیت‌های دفتر صنعت پتروشیمی ایران در سئول کره جنوبی خبر داد و افزود: فعال کردن این دفتر به افزایش صادرات محصولات ایران کمک خواهد کرد.

همسو با افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران به کره جنوبی، جذب سرمایه گذاران، مشارکت در ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمیایی و انتقال دانش و تکنولوژی از مهمترین اهداف تهران و سئول به منظور توسعه همکاری های دو جانبه در دوران پسا تحریم در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شمار می‌رود.