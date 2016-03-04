پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر فرصتی برای توسعه کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین المل استانداری کرمانشاه، رضا رحیمی در نشست مشترک با اعضای شورای راهبری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی که با حضور دکتر مهدی نکومنش ریاست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد اظهار داشت: دریافت مجوز احداث شعبه ای از این پژوهشگاه واقعاً یک کار بزرگ و قابل تقدیر است که خوشبختانه با تلاش ها و رایزنی های مستمر این مهم به انجام رسید.

وی افزود: با توجه به پتانسیل های ارزشمند علمی و صنعتی استان در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن، ایجاد این پژوهشگاه یک فرصت بسیار خوب برای توسعه استان محسوب می شود.

رحیمی در ادامه به جایگاه برجسته نخبگان کرمانشاهی در عرصه شیمی اشاره کرد و گفت: با توجه به این پتانسیل های علمی ارزشمند، انتظار می رود چند نفر از نخبگان کرمانشاهی این حوزه در ترکیب اعضای شورای راهبری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی حضور داشته باشند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تدوین یک برنامه استراتژیک برای فعالیت های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در کرمانشاه را از ضرورت های اولیه برشمرد و گفت: این مجموعه برای موفقیت بیشتر نیازمند تدوین یک برنامه استراتژیک است تا در قالب آن سیاست گذاری های کلان و همچنین چشم انداز مجموعه برای رسیدن به یک جایگاه شایسته منطقه ای تشریح و تبیین شود.

وی در ادامه به تنگناهای مالی و اعتباری کشور پرداخت و گفت: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد بودجه های اعتباری کشور صرف هزینه های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان و یارانه ها می شود که در این شرایط نباید چشم انتظار بودجه های دولتی باقی ماند.

رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهشگاه باید با بهره گیری از ظرفیت های آزمایشگاهی مجموعه های دانشگاهی استان و ارائه خدمات به مجموعه های صنعتی به درآمدزایی برسد.

وی دانشگاه آزاد را یک مدل موفق در این عرصه معرفی کرد و گفت: این مجموعه بزرگ دانشگاهی توانسته است با یک برنامه ریزی مناسب به درآمدزایی رسیده و بدون بودجه های دولتی اداره شود. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی نیز می تواند با ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی به واحدهای مختلف به ایجاد درآمد بپردازد.

وی با ذکر این نکته که پژوهشگاه می تواند به یک ظرفیت ارزشمند در کرمانشاه تبدیل شود اظهار کرد: این مجموعه می تواند مدلی از یک مرکز رشد باشد برای پرورش ایده ها باشد. برخی از موفقیت هایی که طی این سال ها در عرصه تولید کرمانشاه اتفاق افتاده محصول همین مراکز رشد است. و این تجربه می تواند در عرصه پتروشیمی و پلیمر نیز اتفاق بیافتد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: امیدواریم این پژوهشگاه بازویی برای انجام فعالیت ها گسترده تر در عرصه پتروشیمی و زیرمجموعه های آن باشد و بی گمان با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های ارزشمندی که در عرصه های مختلف وجود دارد این مهم اتفاق خواهد افتاد.