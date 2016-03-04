محمدرسول صادقی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تابش در متن حکم صادقی برای انتصاب او به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی آورده است:

«نظر به شایستگی، توانایی و تجارب جنابعالی در امور رسانه ای و فرهنگی به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی منصوب می شوید.

اهتمام ویژه نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله از جمله اطلاع رسانی و انعکاس شفاف و دقیق برنامه و فعالیت های بنیاد، تعامل سازنده با کلیه رسانه ها و فعالان عرصه سینما و همچنین ارتقای فرهنگ درون سازمانی بنیاد از اهم مسئولیت های جنابعالی به شمار می آید . انشاءالله با توکل و جدیت، بهره گیری از دانش و تجربه صاحب نظران و همراهی معاونان، مدیران و همکاران بنیاد، این امر به نحو مطلوب تحقق یابد.»

محمدرسول صادقی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال بود.