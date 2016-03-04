پیام تسلیت رئیس نظام پزشکی در پی درگذشت واعظ طبسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت دکتر علی رضا زالی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با دریغ و افسوس فراوان خبر درگذشت عالم ربانی فقیه عالیقدر مرحوم حضرت آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و تولیت آستان مقدس رضوی موجب تاثر و تاسف شدید اینجانب گردید.

رشد و توسعه حرم مطهر ثامن الائمه علیه آلاف التحیه والثنا و حوزه های علمیه خراسان مرهون مدیریت موفق ایشان در طول سال های متمادی تصدی آن آستانه مقدسه است.

اینجانب رحلت آن بزرگوار را به محضر رهبر معظم انقلاب، علمای اعلام و حوزه های علمیه و به عموم ملت ایران، به ویژه به شاگردان و ارادتمندان ایشان و نیز به بیت مکرم و محترمشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی مسالت می نمایم.