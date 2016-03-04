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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

پیام تسلیت رئیس نظام پزشکی در پی درگذشت واعظ طبسی

پیام تسلیت رئیس نظام پزشکی در پی درگذشت واعظ طبسی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت دکتر علی رضا زالی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با دریغ و افسوس فراوان خبر درگذشت عالم ربانی فقیه عالیقدر مرحوم حضرت آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و تولیت آستان مقدس رضوی موجب تاثر و تاسف شدید اینجانب گردید.

رشد و توسعه حرم مطهر ثامن الائمه علیه آلاف التحیه والثنا و حوزه های علمیه خراسان مرهون مدیریت موفق ایشان در طول سال های متمادی تصدی آن آستانه مقدسه است.

اینجانب رحلت آن بزرگوار را به محضر رهبر معظم انقلاب، علمای اعلام و حوزه های علمیه و به عموم ملت ایران، به ویژه به شاگردان و ارادتمندان ایشان و نیز به بیت مکرم و  محترمشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی مسالت می نمایم.

کد مطلب 3572134
حبیب احسنی پور

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