جدیدترین موضع گیری «ترامپ» درباره تسلیحات هسته ای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمز آف اندیا»، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که نیروهای کشورش باید در افغانستان باقی بمانند زیرا پاکستان سلاح هستهای دارد که باید از آنها محافظت کند.
ترامپ افزود: باید برای مدتی در افغانستان بمانیم زیرا سلاحهای هستهای پاکستان بازی را تغییر میدهند.
لازم به ذکر است که وی در سال ۲۰۱۵ میلادی از پاکستان به عنوان خطرناکترین کشور جهان نام برد و اعلام کرد که باید سلاح هستهای این کشور از بین برود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که چند ماه پیش «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار از مرکز عالی پاکستان برای امنیت هستهای (PCENS) با اظهار اطمینان در مورد حفاظت از سلاحهای هستهای گفت: اسلامآباد اقدامات امنیتی ویژهای را برای حفاظت از سلاحهای هستهای خود انجام داده است که تأسیس این مرکز یکی از این موارد است.
وی به مقامات ارتش این کشور گفت که حفاظت از سلاحهای هستهای یک مسئولیت مقدس است وتلاشهای اداره مرکز عالی پاکستان برای امنیت هستهای در این خصوص قابل تقدیر است.
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