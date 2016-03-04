یک میلیون و ۲۲۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۲۰ هزار معلول تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارد که در بخشهای مختلف از خدمات توانبخشی و درمانی این سازمان بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۴۶ درصد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی را معلولان جسمی و حرکتی تشکیل میدهند، افزود: ۱۳ درصد از معلولان تحت پوشش این سازمان ناشنوا هستند.
محسنی بندپی در ادامه بیان کرد: ۱۰ درصد از کل معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را نابینایان تشکیل میدهند و ۸ درصد بیماران روانی مزمن هستند و ۲۲ درصد نیز بیماران دوحی و روانی میباشند.
وی با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی برای معلولان تحت پوشش گفت: نگهداری شبانه روزی بیماران روانی، راه اندازی مراکز توانبخشی، به کارگیری تجهیزات بروز برای توانمندسازی معلولان از جمله اقدامات این سازمان است.
رئیس سازمان بهزیستی امکان بهرهمندی از مشاوران متخصص و خبره و استفاده از لوازم و تجهیزات توانبخشی را از جمله اقدامات سازمان بهزیستی برای معلولان عنوان کرد.
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