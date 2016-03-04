به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران که همزمان با نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران برگزار شد، برگزیدگان خود را معرفی کرد.

این نمایشگاه طی ۳ روز در نگارخانه موسسه فرهنگی اکو (بخش فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو) برگزار شد و آثار استادان، مدرسان و دانشجویان گرافیک دانشگاه‌های کشور در ۳ بخش طراحی نشانه، طراحی پوستر و کتاب‌آرایی به نمایش درآمد.

نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران با هدف معرفی توانمندی‌ها و عملکرد هنر گرافیک در ارتباط با صنایع فرهنگی و اقتصاد هنر و نیز تاکید بر نقش ارزش‌آفرین این هنر در دوران معاصر از سوی انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران برگزار شد.

آثار اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌های هنر در ۴ بخش طراحی نشانه، طراحی پوستر، کتاب‌آرایی و طراحی بسته‌بندی دریافت شده و در نهایت ۳۰۰ اثر در ۳ بخش طراحی نشانه، پوستر و کتاب به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

در مرحله داوری نیز بیژن جناب، جلال‌الدین سلطان کاشفی و نظام‌الدین امامی‌فر آثاری از ۳۰ طراح گرافیک را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند. برگزیدگان نهایی نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران به شرح ذیل معرفی شدند:

- بخش طراحی نشانه

بهنام زنگی مقام نخست

اشرف‌السادات موسوی‌لر مقام دوم

شیما آقایی نفر سوم

-بخش طراحی پوستر

مطهره سراج مقام نخست

شبنم لیلیان و دکتر اشرف‌السادات موسوی‌لر مقام دوم

الهه مروج مقام سوم

-بخش کتاب‌آرایی

بهنام زنگی اثر برتر

فاطمه هنری‌مهر مقام نخست

گیسو الماسی‌راد مقام دوم

فاطمه مرسلی مقام سوم

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور سفرا و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان اکو، ریاست موسسه فرهنگی اکو، شماری از مدیران و شخصیت‌های فرهنگی کشور و استادان دانشگاه‌های هنر در محل موسسه اکو برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزیدگان نمایشگاه از سوی انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران، از بیژن جناب به‌ عنوان طراح گرافیک، کارآفرین و شخصیت موثر گرافیک معاصر ایران نیز تجلیل به عمل آمد.