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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

معرفی برگزیدگان نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران

معرفی برگزیدگان نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران

برگزیدگان نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران که همزمان با نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران برگزار شد، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران که همزمان با نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران برگزار شد، برگزیدگان خود را معرفی کرد.

این نمایشگاه طی ۳ روز در نگارخانه موسسه فرهنگی اکو (بخش فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو) برگزار شد و آثار استادان، مدرسان و دانشجویان گرافیک دانشگاه‌های کشور در ۳ بخش طراحی نشانه، طراحی پوستر و کتاب‌آرایی به نمایش درآمد.

نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران با هدف معرفی توانمندی‌ها و عملکرد هنر گرافیک در ارتباط با صنایع فرهنگی و اقتصاد هنر و نیز تاکید بر نقش ارزش‌آفرین این هنر در دوران معاصر از سوی انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران برگزار شد.

آثار اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌های هنر در ۴ بخش طراحی نشانه، طراحی پوستر، کتاب‌آرایی و طراحی بسته‌بندی دریافت شده و در نهایت ۳۰۰ اثر در ۳ بخش طراحی نشانه، پوستر و کتاب به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

در مرحله داوری نیز بیژن جناب، جلال‌الدین سلطان کاشفی و نظام‌الدین امامی‌فر آثاری از ۳۰ طراح گرافیک را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند. برگزیدگان نهایی نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش‌آفرینی گرافیک معاصر ایران به شرح ذیل معرفی شدند:

- بخش طراحی نشانه

بهنام زنگی مقام نخست

اشرف‌السادات موسوی‌لر مقام دوم

شیما آقایی نفر سوم

-بخش طراحی پوستر

مطهره سراج مقام نخست

شبنم لیلیان و دکتر اشرف‌السادات موسوی‌لر مقام دوم

الهه مروج مقام سوم

-بخش کتاب‌آرایی

بهنام زنگی اثر برتر

فاطمه هنری‌مهر مقام نخست

گیسو الماسی‌راد مقام دوم

فاطمه مرسلی مقام سوم

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور سفرا و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان اکو، ریاست موسسه فرهنگی اکو، شماری از مدیران و شخصیت‌های فرهنگی کشور و استادان دانشگاه‌های هنر در محل موسسه اکو برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزیدگان نمایشگاه از سوی انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران، از بیژن جناب به‌ عنوان طراح گرافیک، کارآفرین و شخصیت موثر گرافیک معاصر ایران نیز تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 3572152
محیا رضایی کلانتری

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    نظرات

    • فاطمه US ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چه جوریه داور به خودش جایزه میده؟

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