آمار کشته های تصادفات یک فاجعه ملی است/انتقاد از خودروهای داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم اختتاميه پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، موضوع تصادفات رانندگي را به عنوان مهم‌ترين معضل امروز جامعه مورد آسيب شناسي قرار داد و گفت: آسيب هاي اجتماعي به اتفاق تصادفات، معضلات مهم امروز جامعه ما محسوب می شوند كه اتفاقاً رابطه تنگاتنگي نيز با هم دارند.

وی افزود: ترافيك، موضوعي است كه با سلامت جامعه مرتبط است و بر شمردن آمار تصادفات و فوتي ها و جراحات ناشي از آن، دردی دوا نمی کند و آنقدر گفته شده كه تكراري به نظر مي رسد اما آنچه غیر تکراری و مهم است، موضوع ايمني ترافیک یا همان ترافیک ایمن است.

هاشمی با اعلام اينكه آمار تصادفات و كشته هاي ناشي از آن در كشورمان به يك فاجعه ملي تبديل شده، تأكيد كرد: بي توجهي به توانمندسازي مردم از نظر رعايت اخلاق شهروندی و رفتار رانندگي و كم توجهي به موضوع حمل و نقل و زيرساخت هاي حمل و نقلي، چه از نظر ساخت و ساز راه ها و جاده ها و چه از نظر توليد خودرو، به ايجاد اين فاجعه ملی دامن زده است.

آمار بالای مرگ و میر بیماری های غیر واگیردار و تصادفات باعث خجالت است

وزير بهداشت با اشاره به اينكه خجالت مي كشيم در مجامع بين المللي اعلام كنيم سالانه ۱۷ هزار ایرانی در تصادفات کشته می شوند و ۷۵ درصد علل مرگ و مير ايراني ها، بيماري هاي غير واگير است، ، اظهار كرد: اين رقم با احتساب تصادفات به ۹۰ درصد مي رسد، در صورتي كه ۸۰ درصد این آمار قابل پيشگيري است و همين امر، باعث خجالت ما در محافل جهانی است.

هاشمي با بيان اينكه افرادي كه در تصادفات جان خود را از دست مي دهند، عموماً مردان جواني هستند كه در سنين مولد قرار دارند، تصريح كرد: در حوزه اجتماعي، وقتي براي نان آور خانواده كه يك تنه، زندگي خود و ۱۰ سر عائله تحت تکفل خویش را تأمين مي كند، حادثه غیر قابل جبرانی همچون مرگ يا معلوليت اتفاق می افتد، برای خانواده وی نیز آینده ای غير قابل پیش بینی را رقم مي خورد.

وي با تأكيد بر اينكه تصادفات رانندگي، اتفاقی است كه با آسيب هايی همچون شيوع افسردگي و بیماری های روحی، از دست دادن شغل و معیشت و گسترش فقر و تنگدستی در ارتباط است، اضافه كرد: وقتي نان آور خانواده بر اثر تصادف آسيب مي بيند، ارتزاق و اساساً زندگي کل اعضاي خانواده وي با مشكل جدی رو به رو مي شود و اين مشكلات در جامعه بر كسي پوشيده نيست.

سالانه دوهزار میلیارد تومان صرف درمان مجروحان و مصدومان تصادفات می شود

وزير بهداشت با اشاره به اين كه در حوزه مجروحان و مصدومان تصادفات و درمان آنها، سالانه حداقل دو هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم در كشورمان هزينه مي كنيم، اظهار كرد: اين در حالي است كه هزينه هاي ناشي از كار افتادگي و معلوليت افراد در تصادفات، چندين برابر اين عدد و رقم است.

هاشمي با بيان اينكه نتايج اين كنفرانس بايد به سياست گذاران و قانون گذاران و نیز دولت كه مجري سیاست ها و قوانین است بتواند كمك كند، تصريح كرد: اميدوارم چنان جرأت و جسارتی در مسئولان به وجود بيايد كه بتوانند براي اين درد بزرگ به صورت اساسي، چاره اندیشي و به طور ریشه ای، چاره جویی كند.

وي با تأكيد بر اينكه اصولاً مشكلات در كشور ما به دو بخش اصلی تقسيم می شوند، ‌اضافه كرد: يكي؛ مشكلاتي است كه با گذر ايام و به تدريج حل و فصل مي شود و ديگري؛ مشكلاتي همچون تراكم ترافيك، انبوه تصادفات و آلودگي هواست كه نه تنها با گذر زمان حل نمي شود، بلكه پيچيده تر نيز مي شود و كشور بايد هزينه بيشتري براي آن پرداخت كند.

چه وسیله ای زیر پای مردم قرارداده ایم که از آنها انتظار داریم تصادف نکنند؟

وزير بهداشت با اشاره به اينكه حقوق شهروندي لفظ زيبا و عامه پسندي است كه بايد به آن عينيت ببخشيم و يكي از راهکارها اين است كه تجربیات بشري را در جهت مقابله با انبوه تصادفات و كشته هاي ناشي از آن به كار بگيريم، اظهار كرد: هر چند وضعيت مان نسبت به سال هاي قبل بهتر شده كه از این بابت بايد از دستگاه هايي همچون پليس راهور و سازمان صدا و سيما تشكر كنيم اما در مقابل، بابت وضعيت نامناسب راه ها و جاده ها و نیز خودروها نمي دانيم بايد از چه كسي تشكر كنيم؟!

هاشمي با بيان اينكه درست است كه در چند سال اخير در زمينه تلفات تصادفات، سير نزولي داشته ايم اما از نظر ما يك كشته هم زياد است، تصريح كرد: البته همه بار مسئوليت تصادفات را نبايد به گردن مردم بيندازيم، بلكه بايد ببينيم چه وسيله نقليه اي زير پاي مردم قرار داده ايم که از آنها انتظار داریم تصادف نکنند و خودمان با اين همه منابع در اختيارمان، چقدر فرصت سوزي كرده ايم.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه بايد از قالب حرف و شعار خارج شويم، خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه آمار بالاي تصادفات به هيچ عنوان قابل قبول نيست و نمره اي منفي در كارنامه مسئولان محسوب مي شود، چرا كه كشته شدن هر جوان در تصادفات به منزله سرمايه بزرگي براي كشور است كه از دست مي رود و تا جاي ممكن، بايد تمام توان خود را به كار بگيريم تا از وقوع آن پيشگيري كنيم.