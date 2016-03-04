  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

تحلیل جوایز اسکار ۲۰۱۶ در برنامه «هفت»

تحلیل جوایز اسکار ۲۰۱۶ در برنامه «هفت»

جوایز اسکار ۲۰۱۶ توسط مسعود فراستی، جواد طوسی و کامیار محسنین در میز نقد برنامه تلویزیونی «هفت» تحلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  قسمت جدید برنامه سینمایی «هفت» امشب ۱۴ اسفندماه ساعت ۲۳:۱۵ به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

مسعود فراستی به همراه جواد طوسی و کامیار محسنین در میز نقد «هفت» به تحلیل اسکار ۲۰۱۶ و نقد و بررسی فیلم های برتر آن از جمله پل جاسوس ها (Bridge of Spies)، بازگشته (The Revenant)، کانون توجه (Spot Light) و کسری بزرگ (The Big Short) خواهد پرداخت.

بهروز افخمی نیز با حضور علی ملاقلی‌پور، کارگردان فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» به بحث پیرامون فیلمسازان جوان و این فیلم سینمایی می پردازد.

افخمی در بخش بعدی برنامه با حضور مسئولان دوره های قبل و فعلی سینمایی به بحث و بررسی پیرامون سیستم VOD (سامانه سند) و تاثیر آن بر اقتصاد فرهنگ می‌پردازد.

سیدسعید هاشم‌زاده و امیرعباس صباغ نیز در میز خبر جدید «هفت» به بررسی رویدادهای سینمایی در هفته گذشته می‌پردازند.

برنامه «هفت» با اجرا، سردبیری و تهیه کنندگی بهروز افخمی از امشب هر هفته جمعه ها به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می شود.

کد مطلب 3572166
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها