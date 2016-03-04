تحلیل جوایز اسکار ۲۰۱۶ در برنامه «هفت»

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت جدید برنامه سینمایی «هفت» امشب ۱۴ اسفندماه ساعت ۲۳:۱۵ به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

مسعود فراستی به همراه جواد طوسی و کامیار محسنین در میز نقد «هفت» به تحلیل اسکار ۲۰۱۶ و نقد و بررسی فیلم های برتر آن از جمله پل جاسوس ها (Bridge of Spies)، بازگشته (The Revenant)، کانون توجه (Spot Light) و کسری بزرگ (The Big Short) خواهد پرداخت.

بهروز افخمی نیز با حضور علی ملاقلی‌پور، کارگردان فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» به بحث پیرامون فیلمسازان جوان و این فیلم سینمایی می پردازد.

افخمی در بخش بعدی برنامه با حضور مسئولان دوره های قبل و فعلی سینمایی به بحث و بررسی پیرامون سیستم VOD (سامانه سند) و تاثیر آن بر اقتصاد فرهنگ می‌پردازد.

سیدسعید هاشم‌زاده و امیرعباس صباغ نیز در میز خبر جدید «هفت» به بررسی رویدادهای سینمایی در هفته گذشته می‌پردازند.

برنامه «هفت» با اجرا، سردبیری و تهیه کنندگی بهروز افخمی از امشب هر هفته جمعه ها به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می شود.