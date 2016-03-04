تنها ۲۵ درصد تامین مالی پروژه های شهری از منابع پایدار است

سید محسن طباطبایی مزدآباددی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در کشور ما تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از تأمین مالی پروژه ها و خدمات شهری از منابع پایدار صورت می گیرد، گفت: این در حالی است که سهم درآمدهای پایدار در شهرهای پیشرفته ای همچون توکیو به ۷۸ درصد و در استکهلم به ۶۵ درصد می رسد.

وی ادامه داد: در حالی که امروز بخش عمده ای از درآمدهای کلانشهرهای کشور به ویژه پایتخت ماهیتی ناپایدار دارد شهرهای پیشرو توانسته‌اند بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را از طریق منابع پایدار تأمین کنند.

طباطبایی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۵۳ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، می بایست هر سال حداقل به مقدار ۱۰ درصد سهم درآمدهای پایدار افزایش یابد، گفت: از سال ۱۳۶۲ که طرح خودکفایی شهرداری‌ها مصوب شد سهم کمک‌های دولتی به تدریج کاهش یافته است اما همچنان مدیران شهری با چالش عمده مالی روبه رو هستند و از همین جهت به درآمد ناشی از عوارض بر ساختمان ، فروش تراکم و تغییر کاربردی اراضی روی آورده‌اند.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه دانش اقتصاد و مدیریت شهری، راهکارهای متعددی را برای بهبود نسبت درآمدهای پایدار ارائه می‌کند، گفت: اکنون شرایطی پدید آمده است که می‌توان تأمین مالی سبز (greening of municipal financial instruments) برای شهرها داشت.

وی توضیح داد: تجمیع عوارض، پارکینگ‌های شهری با قیمت‌های قابل تغییر، تقسیم کردن نرخ مالیات بر املاک و ... راهکار‌هایی است که امروز در شهرهای توسعه‌یافته در حال اجرایی شدن است و ثمرات چشم‌گیری نیز داشته است.

مشاور معاون شهردار تهران، به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها نیز اشاره کرد و با اذعان به اینکه طی بازه زمانی یک دهه‌ای در جهان، بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی در حدود ۲۵۰۰ طرح شهری سرمایه گذاری شده است، گفت: البته حضور فعالانه بخش خصوصی و یا استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاران خارجی منوط به ایجاد زیرساخت های قانونی و فنی لازم است.