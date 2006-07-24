اولمرت با استقرار نيروهاي اروپايي در جنوب لبنان موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر،"ايهود اولمرت " در ديدار با " فرانك - والتر اشتاين ماير"همچنين تصريح كرد: اسرائيل با استقرار نيروهاي چند مليتي موافق بوده و اين امر را در حل مسائل موجود موثر دانست .

وي در ادامه اظهار داشت : به محض اينكه نيروهاي چند مليتي قصد ورود به خاورميانه را داشته باشند، اسرائيل آماده است تا امكانات لازم را در اختيار آنها قرار دهد .



وزير امورخارجه آلمان نيز در اين ديدار بر علاقه مندي كشورش به حل بحران موجود در خاورميانه تاكيد كرد .

اين درحالي است كه هفته گذشته روزنامه برلينرسايتونگ اعلام كرد : سازمان اطلاعات آلمان قصد دارد با همكاري سازمان اطلاعات روسيه در راستاي آزادي دو نظامي صهيونيستي كه در اسارت نيروهاي حزب الله هستند، تلاش كند.



بر اساس گزارش اختصاصي اين روزنامه آلماني سازمان اطلاعات اين كشور در نظر دارد از رابطه خود با حماس و حزب الله استفاده كرده و مسير آزادي دو نظامي اسرائيلي را فراهم كند .

سازمان اطلاعات آلمان در اين راستا قصد دارد با سازمان اطلاعات روسيه وارد همكاري شود. پيش از اين نيز " فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان در ديدار و گفتگو با " سرگئي لاوروف " همتاي روسي خود بر سر اين موضوع به توافق رسيدند .

اين روزنامه همچنين نوشت : اولمرت در حالي موافقت خود را با اعزام نيروهاي اروپايي اعلام كرد كه پيش از اين عمير پرتز وزير جنگ رژيم صهيونيستي علاقه مندي خود را براي اعزام نيروهاي ناتو اعلام كرده بود .