جشنواره گل رئال مادرید مقابل سلتاویگو/ ۴ گل سهم کریستیانو رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف سلتاویگو رفت و برابر این تیم پیروزی پرگل ۷ بر یک را رقم زد.

در نیمه اول این بازی رئال مادرید نتوانست چندان خوب بازی کند و با وجود موقعیت هایی که خلق کرد تنها یک بار در دقیقه ۴۱ روی ضربه په په توانست به گل برسد و این نیمه را یک بر صفر برد.

در نیمه دوم رئال مادرید جشنواره گل به راه انداخت. کریستیانو رونالدو (۵۰، ۵۸، ۶۴ و ۷۶)، خسه (۷۷) و گرث بیل (۸۱) زننده گل های رئال در این نیمه بودند. رونالدو در این بازی برای سی و ششمین بار در لالیگا ۳ و یا بیش از ۳ گل به ثمر رساند و با رکورد مسی برابری کرد. او بعد از مسی دومین گلزن تاریخ لالیگا است.

رئال مادرید با این برد خانگی جمع امتیازاتش را به عدد ۶۰ رساند و در یک امتیازی اتلتیکو مادرید قرار گرفت. تیم اتلتیکو یکشنبه شب با والنسیا جدال دارد.