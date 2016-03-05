  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

هفته بیست و هشتم لالیگا؛

جشنواره گل رئال مادرید مقابل سلتاویگو/ ۴ گل سهم کریستیانو رونالدو

جشنواره گل رئال مادرید مقابل سلتاویگو/ ۴ گل سهم کریستیانو رونالدو

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته بیست و هشتم رقابتهای لالیگا برابر سلتاویگو به برتری پرگل دست یافت تا فاصله خود را با اتلتیکو کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف سلتاویگو رفت و برابر این تیم پیروزی پرگل ۷ بر یک را رقم زد.

در نیمه اول این بازی رئال مادرید نتوانست چندان خوب بازی کند و با وجود موقعیت هایی که خلق کرد تنها یک بار در دقیقه ۴۱ روی ضربه په په توانست به گل برسد و این نیمه را یک بر صفر برد.

در نیمه دوم رئال مادرید جشنواره گل به راه انداخت. کریستیانو رونالدو (۵۰، ۵۸، ۶۴ و ۷۶)، خسه (۷۷) و گرث بیل (۸۱) زننده گل های رئال در این نیمه بودند. رونالدو در این بازی برای سی و ششمین بار در لالیگا ۳ و یا بیش از ۳ گل به ثمر رساند و با رکورد مسی برابری کرد. او بعد از مسی دومین گلزن تاریخ لالیگا است.

رئال مادرید با این برد خانگی جمع امتیازاتش را به عدد ۶۰ رساند و در یک امتیازی اتلتیکو مادرید قرار گرفت. تیم اتلتیکو یکشنبه شب با والنسیا جدال دارد.

کد مطلب 3572170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها