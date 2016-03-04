انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این انتخابات به منظور انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت با حضور مدیران مسئول نشریات عضو کمیته‌های برگزار می‌شود، سه نفر از دانشجویان به عضویت شورای مرکزی نشریات وزارت بهداشت، انتخاب خواهند شد.

شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، نظارت و حمایت از نشریات دانشگاهی این وزارتخانه است. این شورا دارای ۷ نفر عضو بوده که دو نفر از این اعضا نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت هستند که طی برگزاری انتخابات توسط تمامی مدیران مسئول عضو کمیته‌های ناظر انتخاب می‌شوند.