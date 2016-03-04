کمیته امداد به هیچ کشوری کمک مالی ندارد/ پرداخت یارانه اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز تأسیس کمیته امداد در ۱۴ اسفند به دستور امام خمینی (ره)، افزود: این کمیته یک میراث طیبه از آن بزرگوار است. در واقع کمیته امداد بار عاطفی و رحمت نظام اسلامی محسوب می‌شود.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: فشارهای استکبار، جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به فقر دامن زده است و این حجم فقر زیبنده نظام اسلامی نیست و با تحقق شعار عدالت که شعار امام راحل بود تفاوت دارد.

فتاح با تأکید بر اینکه در ۳۳ آیه قرآن، نماز و زکات همراه هم ذکر شده و در تعداد دیگر نماز همراه انفاق مطرح شده است، گفت: اکنون مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب زندگی شخصی خود را به فقرا نزدیک کرده است و دولت نیز در موضوع حمایت از فقرا حساس است و اقداماتی انجام داده که البته این اقدامات کافی نیست.

وی ادامه داد: در شرایطی قرار گرفتیم که فقر به ما حمله کرده است باید تغییر موضع بدهیم و با حضور پرشور مردم ما به فقر یورش ببریم، مردم ما در کارهای خیر از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

فتاح، فعالیت کمیته امداد را پرهیز از حاشیه، تشریفات اداری و غیرسیاسی عمل کردن دانست و گفت: ما در همه امور نگاه شرعی داریم و با توجه به احکام شرع مقدس عمل می‌کنیم.

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: طرح‌های کمیته امداد تاکنون موفق بوده و جامعه مددجویی ما که مملو از استعداد است مورد حمایت قرار گرفته است؛ اکنون ۳۳۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۹۵ هزار دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه جمعی از مسئولان و نخبگان جامعه از جامعه مددجویی برخاستند، گفت: بسیاری از شهدای جنگ تحمیلی انقلاب و اخیراً نیز مدافعان حرم از همین جامعه هستند.

رئیس کمیته امداد نگاه کمیته امداد را خودکفایی مددجویان دانست و گفت: آرزوی ما ایجاد اشتغال برای مددجویان و رسیدن آنها به خودکفایی است و در همین ارتباط به بیش از صد هزار نفر را وام خوداشتغالی می‌دهیم و سالانه همین مقدار نفر از پوشش ما خارج شده و خودکفا می‌شوند.

فتاح تأکید کرد: کمیته امداد یک اداره نیست بلکه یک درمانگاه موقت به شمار می‌رود و ما قصد داریم با اعطای وام قرض‌الحسنه که ثواب بیشتری نسبت به وام‌های بلاعوض دارد به مددجویان کمک کنیم.

وی در مورد طرح‌های آینده کمیته امداد، گفت: باید هر ماه به مردم گزارش‌دهی داشته باشیم و برای آنها شفاف‌سازی کنیم ضمن اینکه صندوق‌های صدقات اصلاح می‌شود و ساختمان کمیته امداد نیز از سوهانک به مرکز شهر بعد از عید منتقل می‌گردد.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه کمیته امداد در شعب مختلف در آینده‌ای نزدیک، گفت: در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که منابع ما به هیچ کشور خارجی نمی‌رود و کمک‌های ما صرفاً به آنها فکری است چرا که آنها منابع خود را دارا هستند.

فتاح در پایان با بیان اینکه تعریف خط فقر پیچیده شده است، گفت: پرداخت یارانه به صورت گسترده اشتباه است و باید اصلاح شود.