علي بكان مدير اداره آموزش وپژوهش مركز موسيقي صدا و سيما در گفتگو با خبرنگارموسيقي مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ما بازگشت مجدد بزرگاني است كه روزگاري در اين مكان (مركزحفظ و اشاعه موسيقي سابق) حضور داشته اند و براي نيل به اين مهم در گام نخست تلاش كرديم اداره آموزش و پژوهش را دوباره فعال كنيم .

وي در ادامه ادامه اظهار داشت : آنچه در اين مسيربراي مركزموسيقي صدا و سيما اهميت دارد حضور و تكريم موزيسين ها است كه متاسفانه در سال هاي اخير تا حدودي فراموش شده است. به همين منظور نشست هايي در اداره توليد مركز موسيقي برگزار مي شد كه از اين به بعد در آمفي تئاتر ادره آموزش و پژوهش برگزار خواهد شد .

مدير اداره آموزش و پژوهش مركز موسيقي صدا و سيما درباره چگونگي حضور موسيقيدانان برجسته اي كه درگذشته با اين مركز تحت عنوان مركزحفظ و اشاعه همكاري داشته اند، گفت : مركز حفظ و اشاعه يكي از نقاط عطف در تاريخ موسيقي ما است كه استادي همچون دكتر "داريوش صفوت" آن را بنيان گذاشته اند و بزرگان موسيقي در آن آمد و شد داشته اند. ما ميراث دار مركز حفظ و اشاعه هستيم و قصد داريم با توجه به معيارهاي سازمان صدا وسيما شاهد حضورمجدد اساتيدي باشيم كه سال هاي گذشته دراين مركزفعاليت داشته اند .

او با اشاره به اجراي طرح تشكيلاتي مركز موسيقي وطراحي اداره آموزش و پژوهش مركز موسيقي و سرود صدا و سيما افزود : توجه به مسائل بنيادي مانند آموزش و پژوهش از رئوس مطالبي بود كه رئيس مركز موسيقي و سرود صدا و سيما مد نظر داشت . به همين خاطر اداره آموزش و پژوهش فعال شد تا در گام اول بتواند با برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف سطح علمي و آكادميك هنرمنداني كه با اين مركزهمكاري دارند را ارتقا دهد.

بكان در اين خصوص تاكيد كرد : نيازهايي كه مد نظر مديريت كلان سازمان صدا و سيما بوده است تا به امروز برآورده نشده است و اين مساله از ضعف در مسائل آكادميك سرچشمه مي گيرد.

وي با ابراز اين مطلب كه هرآنچه ازصدا و سيما پخش مي شود مورد تاييد مركزموسيقي صدا وسيما نيست،گفت : متاسفانه تمام ضعف ها از چشم مركز موسيقي ديده مي شود در حاليكه بسياري از اين آثار مورد تاييد مركز نيست . چنين مسائلي ما را بر آن داشت تا با راه اندازي اداره آموزش و پژوهش موسيقي علاوه بر همكاري و ايجاد همدلي بين موسيقيدانان درجه يك ، سطح علمي و تئوريك هنرمنداني كه با مركز همكاري دارند را بالا ببريم .

اين آهنگساز درباره برنامه هاي اين اداره براي دوره هاي آموزشي ابراز داشت : يك دوره يكساله طراحي كرده ايم براي خوانندگان و آهنگسازان. اين دوره شامل چهار فصل است كه در فصل آغازين آن تئوري موسيقي تدريس مي شود، كه براي خوانندگان مباحثي چون صوت شناسي تا انتها گام هاي دياتونيك و كروماتيك است . هدف اين است كه خوانندگان تجربه شان را با تحصيل علم كامل كنند و گوششان با فواصل مختلف آشنا شود . همچنين فصل اول براي آهنگسازان دوره تلفيق شعر و موسيقي است كه بر اساس كتاب استاد دهلوي پيش مي رود .

او با اشاره به اين كه عمده هنرمندان برداشت درستي از اين كلاس ها ندارند ، اظهار داشت : استاد دهلوي را براي تدريس دعوت كرده ايم كه پيگيري ايشان براي برگزاري كلاس ها قابل ستايش است . موزيسين هاي ما بايد علاوه بر مغتنم دانستن چنين فرصتي ، پيگيري و علاقه مندي به آموزش را از ايشان ياد بگيرند . من خودم اولين كسي هستم كه عاشقانه سر اين كلاس خواهم نشست.

وي اساتيد موسيقي مقامي را معدن هايي دانست كه تا سال هاي سال مي توان از آنها استفاده كرد و افزود : همين دوره هاي آموزشي را براي مراكز استانها داريم كه به تازگي شروع شده است.

علي بكان معتقد است كساني كه سابق بر اين در اين مركز فعاليت مي كردند در حقيقت شناسنامه موسيقي ايراني را رقم زدند و حيف است كه اين عزيزان را كنار هم نبينيم .

وي گفت : چه اشكالي دارد اين بزرگان قوم موسيقي هفته اي دو ساعت از وقت گران بهايشان را در اختيار جايي بگذارند كه پيش از اين در آنجا زندگي كرده اند . در حقيقت اداره آموزش و پژوهش خانه خودشان است كه مدتي در اختيار ما بود تا آب و جارويش كنيم كه وقتي آنها بر مي گردند خوشايند باشد . علاوه بر اينكه تعامل و دوستي بين موسيقيدانان روي شاگردان آنها تاثير مي گذارد و نسل بعد هم پيوند بيشتري با هم پيدا خواهند كرد .

بكان با سو تفاهم تلقي كردن برخي اختلافات ميان موسيقيدانان در اين خصوص اظهار داشت : هر يك از قديمي هاي اين مركز در حال حاضر يك پايگاه موسيقي است كه اگر دچار حواشي و سوتفاهم ها شوند شاگرد هايشان هم آسيب خواهند ديد كه به تبع آن كليت موسيقي آسيب مي بيند . من واقعا نمي دانم چرا مكاتب مختلف موسيقي ما به جاي اينكه در تعامل باشند در تقابل اند.

مدير اداره آموزش و پژوهش مركز موسيقي صدا و سيما با طبقه بندي موسيقي در ايران به سه نوع موسيقي نواحي ، موسيقي رديف دستگاهي و موسيقي ملي درباره جايگاه اين انواع در اداره آموزش و پژوهش گفت : سعي ما بر اين است كه همه اقشار هنرمند و تمام گونه هاي موسيقي در اين مركز فعال باشند كه عنوان موسيقي ملي اين اجازه را به ما مي دهد كه موسيقي مورد علاقه مردم را نيز در آن تعريف كنيم.

وي در ادامه افزود:مكتوب كردن تاريخ ترانه و ترانه سرايي و ترجمه چند كتاب و تاريخچه مركز حفظ و اشاعه موسيقي از ديگر اهداف ما در بخش پژوهش است . علي بكان در پايان ابراز اميدواري كرد بزرگان به دعوت اداره آموزش و پژوهش پاسخ مثبت دهند تا اين مركز براي دومين بار نقطه عطف موسيقي در ايران باشد.