آمادگی برای نبردهای جدید/هدف آزاد سازی صلاح الدین از داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات نینوا عراق اعلام کرد: تجهیزات و نیروهای نظامی ارتش و جنگجویان عشایری امروز به البوعیثه و الحامضیه در شمال شرق الرمادی در استان الانبار رسیده اند.

وی افزود: این آمادگی نظامی برای عملیات آزاد سازی جزیره الخالدیه در ۲۳ کیلومتری شرق الرمادی از لوث داعش و بازپس گیری آن است.

شایان ذکر است که جزیره الخالدیه در سال ۲۰۱۴ به اشغال داعش درآمد.

اعزام نیرو و تجهیزات به مخمور در جنوب موصل

منابع و ابسته به فرماندهی عملیات نینوا همچنین از اعزام نیرو و تجهیزات به مخمور در جنوب موصل خبر دادند.

خنثی سازی یورش داعش در الکرمه

منابع وابسته به نیروهای مردمی در استان الانبار از خنثی سازی تلاش داعش برای هدف قرار دادن نیروهای عراقی در الکرمه در شرق فلوجه با چهار خودرو بمبگذاری شده خبر دادند.

این منابع افزودند: نیروهای عراقی موفق به انهدام چهار خودرو بمبگذاری شده که قصد نزدیک شدن به محل استقرار نیروها در منطقه البوعبده العوده و الکناطر در الکرمه را داشتند، شدند.

به گفته این منابع هدف از تحرکات داعش رخنه در نیروهای عراقی است که داعشی را در فلوجه و مرکز الکرمه در محاصره قرار داده اند.داعشی از کمبود مهمات و تروریست رنج می برند.

الاسدی:هدف بعدی آزاد سازی کل صلاح الدین از داعش است

احمد الاسدی سخنگوی نیروهای مردمی عراق گفت: منطقه الجزیره در استان صلاح الدین از نظر نظامی آزاد شده تلقی می شود و پاکسازی آن دو روز زمان می برد.

وی افزود: پس از پاکسازی منطقه الجزیره در سامراء، نیروهای امینتی و مردمی به دنبال آزاد سازی مناطقی از استان صلاح الدین که تحت اشغال داعش است، خواهند بود.

وی درباره نبرد فلوجه نیز گفت: فلوجه از همه طرف در محاصره است و نیروها در انتظار دستور برای عملیات و آزاد سازی آن هستند.نیروهایی که در این عملیات مشارکت خواهند کرد در کمال آمادگی به سر می برند.