ضرب و شتم مامور پلیس و شهربان به دست دو دستفروش

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم چیذری در خصوص ضرب و شتم پرسنل شهربان و پلیس راهور توسط ۲ دستفروش افزود: ساعت ۶ بعد از ظهر چهارشنبه گذشته عوامل معبربان ناحیه ۲ منطقه ۱۹ شهرداری تهران در خیابان ماهان، نبش خیابان ابوریحان در زمان ماموریت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

وی با اشاره به تذکر مامور شهربان با این دستفروشان که سدمعبر کرده بودند، تاکید کرد: در این منطقه عمده سدمعبرها میوه فروش خودرویی و وانتی است که در این ماموریت نیز نیروهای شهربان به همراه پلیس راهور برای جمع آوری این خودروها اعزام شده بودند که در حاشیه خیابان سدمعبر کرده بودند.

مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران با بیان اینکه مامور پلیس راهور بعد از تذکر در خصوص حرکت خودروی میوه فروش مورد آسیب قرار گرفت، ادامه داد: پلیس بعد از عدم توجه این خودرو به تذکرات، به اعمال جریمه این خودرو اقدام کرد که در پی آن، صاحبان خودرو به مامور راهور حمله ور شده و با نیروهای شهربان نیز درگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این دستفروشان صورت و سر پلیس راهور را با چاقو از ناحیه پیشانی مصدوم کردند، گفت: مامور شهربان نیز در این حادثه از ناحیه سر دچار شکستگی شد و این افراد متواری شدند.

چیذری با بیان اینکه این ۲ دستفروش ۲ برادر بودند که از اراذل و اوباش منطقه بوده که اقدام به دستفروشی می کردند، اضافه کرد: کلانتری ۱۵۲ خانی آباد نیز این افراد را شناسایی کرده و در حال حاضر این ۲ نفر تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دارند.