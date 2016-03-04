نمایندگان مجلس ساده زیستی را اصل و اساس کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با دعوت همگان به تقوای الهی و عبادت خالص اظهار داشت: دستورات اکید ائمه (ع) به ویژه حضرت علی(ع) بر انجام عمل صالح است چرا که انسان همواره در حال حرکت و عروج می باشد و باید با اعمال نیکو به درجات بالاتری ‌نائل و رهنمود شده تا به سعادت و کمال دست پیدا کند.

وی با اشاره به آغاز هفته نیکوکاری از ۱۴ تا ۲۰ اسفند افزود: مومنان به صورت خودجوش در یاری مستمندان و نیازمندی که آبرومند و متواضع در جامعه زندگی می کنند، توجه و دستگیری نمایند.

آیت الله علما ۱۵ اسفند را روز درخت کاری و آغاز هفته منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: مراقبت از گیاهان جهت داشتن هوایی سالم و پاکیزه در شهر از ضروریات اساسی است.

خطیب جمعه کرمانشاه با‌ یادآوری ۱۸ اسفند به عنوان سالروز بزرگداشت سیدجمال الدین اسد آبادی گفت: همچنین این ایام به عنوان سالروز کانون های فرهنگی و مساجد شناخته شده که باید در اشاعه فرهنگ اسلامی و دین مبین اسلام در همه ایام تلاش مجاهدانه‌ای شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرنشاه با اشاره به ۲۰ اسفند ماه به عنوان روز ملی راهیان نور، در ادامه گفت: در حقیقت نماز جمعه و احکام اسلام با مجاهدت و ایثار شهدا زنده نگه داشته شده و باید با سرکشی از مناطق عملیاتی که قطعه ‌ای از بهشت و محل نزول برکات الهی است ضمن استعانت از آنها از ارزش‌های اسلام و نظام مراقبت و دفاع کنیم.

وی با محکوم کردن اقدامات تروریستی در کشور لبنان بر اتحاد بیشتر بین جوامع اسلامی و تبعیت از دستورات الهی جهت ظلم ستیزی تاکید کرد.

آیت الله علما در بخش دیگری از سخنان خود به پیام و سفارشات اثرگذار مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این دوره از انتخابات که آزمونی الهی قلمداد می شود موجبات قبولی ملت ایران در این امتحان الهی شد.

وی به مشارکت۳۰ درصدی کشورهای اروپایی در انتخابات آنها اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی امسال مشارکت و حضوری بالای ۶۰ درصد در خلق حماسه ملی داشت و موجب تحیر رسانه های جهان شدکه این مسئله ستودنی است.

امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات وظیفه مسئولان را بیشتر کرده، بیان کرد: همچنین مجلسیان ‌باید ساده زیستی را در دستور کار خود قرار دهند چرا که اعمال امام راحل(ره) و اصل اساسی دین نیز به این مهم تاکید فراوان دارد.

وی حضور پیوسته نمایندگان مجلس در مسئولیت پذیری را از تاکیدات دیگر مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: نمایندگان منتخب مردم باید با ایستادگی، هشیاری و عزم راسخ در پیشرفت همه جانبه اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزند تا با کشف استعداد های درون زای استان به خودکفایی دست پیدا کنیم.

آیت الله علما تصریح کرد: مقام رهبری از همه مردم سلحشور جهت حضور آبرومند در انتخابات تقدیر نمود و به ویژه از دستگاه نیروی انتظامی که در هدایت و امنیت جامعه تلاش کردند تشکر کرد.

وی به تلاش مناسب صدا و سیمای کرمانشاه در پوشش مناسب انتخابات امسال اشاره کرد و گفت: در انتخابات رای ملاک نیست بلکه احساس وظیفه و حضور مقتدر مردم در تعیین سرنوشت کشور مهم است که در حقیقت بر ارزش های اسلام و نظام افزوده شد.

آبت الله علما اظهار کرد: با مشارکت شایسته هموطنان در این مرحله از انتخابات، تیم قدرتمندی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شدند تا پیروزی نظام را رقم بزنند.