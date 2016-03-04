به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی روز جمعه با صدور پیامی عنوان کرد: آیت الله طبسی نابغه ای در مدیریت اسلامی بود که تمامی توان و نبوغ خود را به مدت ۳۵ سال به پای آستان مولایش ریخت و در نهایت در قلب این حریم مطهر آرام گرفت.

وی با بیان اینکه عالمی با فضیلت، فقیهی بابصیرت و فرزانه ای مجاهد از میان ما رفت اظهار کرد: گلی در دامن انقلاب پرپر شد و استوانه ای از پشت آن فرو ریخت.

آیت الله علم الهدی در پیام خود با بیان اینکه مردی انقلابی که عمر انقلابی اش از عمر انقلاب اسلامی بیشتر بود از دیده ها ناپدید شد عنوان کرد: رهبر عزیز و حکیم به داغ برادری مهربان و همسنگری ناستوه مبتلا شدند لذا ضمن عرض تسلیت این مصیبت به آن بزرگوار و مردم شهید پرور خراسان و بیت آن مرحوم باری از علم و حلم و شجاعت و جهاد بر دوش می کشیم تا برحریم قدس رضوی سر بگذارد.