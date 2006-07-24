به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، علي طيب نيا با بيان اين مطلب، اظهار داشت: يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، وابستگي شديد به نفت و درآمدهاي نفتي است. سهم بالايي از منابع مالي بودجه كشور و تراز پرداخت‌هاي خارجي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت اختصاص دارد در حالي كه در كشورهاي پيشرفته، بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز دولت از محل اخذ ماليات‌ها تأمين مي‌شود.

وي كه در سومين گردهمايي معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها سخن مي‌گفت افزود: درآمد نفتي، درآمدي بسيار متغير و پرنوسان است؛ قيمت نفت در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود و ما نقشي در تعيين قيمت نداريم كه اين نوسان‌ها، منشأ مشكلات جدي براي كشور شده‌اند.

وي افزود: درآمدهاي نفتي اگرچه بخشي از منابع مالي مورد نياز بودجه را تأمين مي‌كنند ولي آثار تورمي و انبساطي آنها مخرب است. علاوه بر اين به دليل نوسان ناشي از تغييرات بازارهاي جهاني، اين درآمد غيرمطمئن است.

طيب‌نيا گفت: براساس برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر شده است ميزان قابل اطميناني از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت منظور و اضافه بر آن به حساب ذخيره ارزي منتقل شود. همچنين قانون برنامه چهارم فقط در يك مورد به دولت اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را داده و آن هم در صورتي است كه درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه از محل درآمدهاي نفتي تأمين نشود.

معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گردهمايي رييسان استاني اين سازمان افزود: تلاش ما بر اين است مواردي را كه آفت و تهديدي براي حساب ذخيره ارزي به شمار مي آيند ،كاهش دهيم.