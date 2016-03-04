سنجش ظرفیت رشته پرستاری در آمایش/بالینی شدن رشته های ارشد پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی درباره جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری گفت: در این جلسه مقرر شد بازدید از دانشگاه ها به نحوی صورت پذیرد که در پایان فروردین ماه سال ۹۵ نتایج بازدید ها بررسی و گزارش شود و شرایط دانشگاهها در ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری در نظر گرفته شود.

حاجتی اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا موضوع الزام به حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D در اطلاعیه فراخوان ثبت نام از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی قید و تاکید شود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تاکید کرد: با توجه به بالینی شدن رشته های کارشناسی ارشد پرستاری لازم است امکان حضور تمام وقت دانشجویان در دانشگاههای محل تحصیل فراهم شود.

وی افزود: به منظور ارزشیابی بهتر دانشگاههای متقاضی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی رشته پرستاری مقرر شد فرم ارزشیابی کیفیت آموزش در مقطع قبلی تهیه و ملاک عمل قرار داده شود.

حاجتی با تاکید بر لزوم سنجش ظرفیت آمایشی در رشته پرستاری توسط هیات ممتحنه وارزشیابی پرستاری گفت: با توجه به بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی که در بهبود کیفیت آموزش پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی موثر بوده از زحمات اساتید و نیز توجه ویژه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکر و قدردانی شود.