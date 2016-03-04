به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت کتاب «مرد بی‌زبان» اثر دیه‌گو مارانی را با ترجمه مجتبی ویسی روانه بازار کتاب کرد.

دیه‌گو مارانی، رمان‌نویس، مترجم و مقاله‌نویس ایتالیایی در سال ۱۹۵۹ در «فرارا» به دنیا آمد و تا‌به‌حال هشت رمان به چاپ رسانده است که معروف‌ترین آن‌ها همین «مرد بی زبان» (دستور زبان فنلاندی) بوره که به چندین زبان ترجمه شده و جایزه ادبی «گرینتزانه کاوور» را نیز نصیب او کرده است. از رمان‌های دیگر اومی‌توان به ماجراهای بازرس کابیلو، مترجم و آخرین ووستاک اشاره کرد. آخرین رمانش، تا به امروز، با عنوان «سگ خدا» در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسید.

درباره داستان این رمان می‌توان گفت که این اثر پاسخی به سوالاتی از این قبیل که اگر روزی بیدار شویم و بفهمیم هیچ به یاد نمی‌آوریم، چه می‌کنیم؟ نه خود را بشناسیم، نه اطرافیان؛ نه مکان را بشناسیم، نه سرزمینی که در آن به سر می‌بریم؛ حتی زبان‌مان را به یاد نیاوریم، نتوانیم حرف بزنیم. در آن صورت، با فراموشی، با فقدان چه می‌کنیم؟ هویت‌مان چه می‌شود؟ از کجا به هستی خود معنا می‌بخشیم؟ به ارتباط، به فرهنگ، به ماهیت چه‌گونه می‌رسیم؟

از مجتبي ويسي، متولد سال ۱۳۴۰، در نفت شهر(کرمانشاه) تاکنون دو مجموعه شعر و ترجمه چهارده کتاب در حوزه‌های داستان، شعر و نقد منتشر شده است از جمله: از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم (هاروکی موراکامی)، ابداع مورل (آدولفو بیوئی کاسارس)، دوره گردها (پل هاردینگ)، مرگ یک ناتورالیست (شیموس هینی)، اعترافات یک رمان نویس جوان (اومبرتو اکو)، رقص های جنگ(شرمن الکسی)، شاعری با یک پرنده آبی(چارلز بوکفسکی)

از این مترجم مجموعه‌ی «مرگ دنتون» و داستان‌های دیگر نیز در نشر آموت منتشر شده است.

رمان «مرد ِبی‌زبان» نوشته «دیه‌گو مارانی» ترجمه‌ی «مجتبی ویسی» در ۲۴۸ صفحه و به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.