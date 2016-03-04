میراث دار جنگیم نه میراث خوار/ نگران ریا و ربا در جامعه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در ششمین کنگره تخصصی شهدای تخریب چی کشور در اهواز، با اشاره به نقش شهدای تخریب چی در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: یکی از مهم ترین کارهایی که بچه های تخریب در دوران دفاع مقدس انجام دادند این بود که بر تصور شکست ناپذیری دشمن خط بطلان کشیدند؛ بدون شک آثار این را نه تا به امروز، بلکه در آینده انقلاب اسلامی نیز شاهد خواهیم بود و تا زمانی که حق و باطل، جنگ فقر و غنا و مبارزه با ظلم وجود دارد، این یادگاری که شما از فرهنگ خودتان برجا گذاشتید نیز ادامه خواهد داشت.

انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد

وی تاکید کرد: باور داریم که انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ریشه در فرهنگ عاشورا دارد. همانطور که عاشورا یک فرهنگ عظیم و تمدن ماندگار در بشریت است، فرهنگ دفاع مقدس نیز ادامه دار خواهد بود.

قالیباف با بیان اینکه ما روحیه استکبار ستیزی و مبارزه را از امام خمینی (ره) یاد گرفتیم، ابراز داشت: ما می دانیم که دشمنان داخلی و خارجی آرام نیستند و در همین روزها چقدر می شنویم که می خواهند به ما القا کنند شکست مستکبران تصورناپذیر است. آن ها می خواهند بگویند خلاف رودخانه شنا نکنید و آمریکا و اسرائیل با این هیمنه و دبدبه شکست ناپذیر هستند اما کاری که بچه های تخریب و اطلاعات عملیات با تدبیر، برنامه ریزی، مجاهدت و شهادت طلبی خود در دوران دفاع مقدس انجام دادند این بود که نشان دادند این دشمن شکست پذیر است.

فرمانده لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: در دوران بنی صدر خائن اسلحه و مهمات مورد نیاز را نداشتیم و این فرهنگ حاکم بود که توان، آموزش و تجهیزات لازم برای جنگ وجود ندارد چرا که برای جنگیدن حداقل سه برابر دشمن توان نظامی می خواهیم. در طول جنگ آن هایی که ریشه در غرب داشتند، می خواستند به بچه های فرهنگ جهاد و شهادت بفهمانند که شما نباید بجنگید، اما رزمندگان آمدند و جنگیدند.

وی تاکید کرد: نقش شناسایی، باز کردن معبر و تخریب در جنگ به حدی بود که وقتی به خاطرات اسرای عراقی مراجعه می کنیم، آن ها می گفتند که ما نمی فهمیم این بچه ها از کجا سر در می آوردند. همچنین در عملیات کربلای پنج وقتی در دانشکده های شوروی سابق دیدند که خط شکست، از طراحی و کاری که بچه ها انجام داده بودند، متحیر شدند.

شهردار پایتخت عنوان داشت: اگر اخلاص در کار باشد، باورمان این است که هر کاری می کنیم خدا ما را می بیند؛ وقتی ما بنده خدا باشیم و منطبق بر سنت های الهی حرکت کنیم، خداوند نیز پیروزی را قطعی کرده است. در این شرایط آمریکا و اسرائیل چه محلی از اعراب دارند و وادادگان فکری و دور از مکتب الهی چه تاثیری در باورها و اندیشه های ما دارند.

وی به وجود سختی ها و مشقت های فراوان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سال ۵۹ در حفار شرقی و جبهه محمدیه می جنگیدیم اما سال ۶۷ و در پایان جنگ دوباره در حفار شرقی خاکریز زدیم. وقتی می گوییم منطبق بر سنت های الهی حرکت می کنیم نباید احساسمان این باشد که خداوند سفره نعمت را برای ما پهن کرده است. همانطور که بر اساس آیات سوره احزاب خدا ابتدا کسانی که ایمان آورده و ایمان نیاورنده اند را جدا می کند و در این شرایط نصرت الهی شامل حال مومنان می شود.

قالیباف تاکید کرد: ما می خواستیم راه کربلا را باز کنیم و امروز که شهدا هم ناظر ما هستند، با چشم خودمان می بینیم که انقلاب اسلامی به همه اهدافی که در دفاع مقدس داشتیم، دسترسی پیدا کرده است. ما می خواستیم صدام ملعون نباشد و سرزمین اهل بیت (ع) در عراق آزاد شود؛ امروز نیز همه دنیا جمع شدند که شیعیان در عراق به حکومت نرسند اما شیعیان به پیروزی رسیدند.

شعار «نه غزه، نه لبنان» ناشیانه بود

این فرمانده دوران دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: وقتی ملت ما در عملیات کربلای چهار و پنج امتحان خود را پس داد و بچه ها مجددا به حفار شرقی رسیدند، رزمندگان کم نیاورند. ما قبل از حصر آبادان مجددا به حفار شرقی برگشتیم و همه چیز را از دست دادیم اما بچه ها نه تنها دلشان خالی نشد، بلکه مصمم تر به دشمن تاختند. حتی وقتی قطعنامه پذیرفته شد، همه در اهواز گریه کردیم. دوباره دشمن حمله کرد و همه شجاعانه جنگیدیم اما هرگز به تصمیم امام(ره) تردید پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دل در گرو خدا داشته باشیم و منطبق بر سنت های الهی حرکت کنیم، پیروزی ما حتمی خواهد بود، تصریح کرد: وقتی شهید متوسلیان در تیپ ۲۷ حضرت رسول(ص) در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان و بیروت برای دفاع به آن منطقه رفتند، امام خمینی (ره) فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد. چه کسی می توانست تصور کند جبهه ای که مظلومانه در آن می جنگیدیم، امروز با رزمندگان تربیت شده انقلاب اسلامی از اینجا تا جولان اسرائیل اتصال یافته و راه قدس از کربلا گذشته است. امروز فرزندان حضرت زهرا (س) در این جبهه پیوسته از اسلام، انقلاب و عزت مسلمانان - اعم از شیعه و سنی - دفاع می کنند.

قالیباف با اشاره به آزاد سازی دو شهر نوبل و الزهرا در سوریه عنوان داشت: این دو شهر با جمعیت بالای خود بیش از ۱۲۰۰ روز در محاصره کامل ۳۶۰ درجه قرارداشت و سلفی های به دور از انسانیت نیز هر روز بر این مردم تاختند. به برکت مجاهدت نیروهای تخریب این تصور که دشمن شکست ناپذیر است، از ذهن مردم خارج شد و فهمیدند آمریکا هم شکست پذیر است؛ به همین جهت مقاومت کردند و با روحیه مبارزه و استکبار ستیزی که از انقلاب اسلامی درس گرفتند، به پیروزی رسیدند.

وی ابراز داشت: هیچ شعاری ناشیانه تر از شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» نبود؛ این شعار نشان می داد هیچ درکی از فرهنگ ایرانی، قرآنی، اسلامی و حتی دانش روز در علوم سیاسی و استراتژی نداشتند. شعار درست این است که بگوییم «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران» چرا که بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی آن است که نظام مبتنی بر ولایت، ممزوج شده از اسلام و ایرانیت است.

قالیباف یادآور شد: اگر ما در آنجا دفاع نمی کردیم، امروز دشمن تا پشت خانه های ما آمده بود. اگر در جولان و مرز اسرائیل جلوی دشمنان نایستیم، ناگزیر هستیم در جلولا و ۳۰ کیلومتری مرز با آن ها بجنگیم.

وی به وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی اشاره و تصریح کرد: این روزها به شما سخت می گذرد اما باید بدانیم اجر صبر ما کمتر از مجاهدت دوران دفاع مقدس نیست. بدانید خداوندی که دردوران دفاع مقدس اینگونه به ما کمک کرد، اگر در مسیر درستی حرکت کنیم در عرصه اقتصاد هم به ما کمک خواهد کرد.

قالیباف ادامه داد: کسانی دل ما را خالی می کنند که اقتصاد آمریکا در دنیا این سهم و ظرفیت را دارد اما شما در اقتصاد چه ظرفیتی دارید که می گویید ما می خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم؟ این همان حرف گول زننده ابتدای دفاع مقدس است که روحیه مبارزه نداشتند و تصویر سازی می کردند که دشمن غیر قابل دسترس است اما ما شاهد بودیم که دشمن شکست پذیر و قابل دسترس است. در این میان شرط آن است که با اخلاص حرکت کنیم، مال حرام نخوریم و ریا و ربا در جامعه و اقتصاد ما نباشد.

وی گفت: اگر در جامعه ای ریا و ربا وجود داشته باشد، نباید توقع نصرت و پیروزی داشته باشیم؛ ما نگران سهم آمریکا در اقتصاد دنیا نیستیم بلکه نگران ریا و ربا در جامعه مان هستیم که باید آن را از میان برداریم. همچنین باید به این حرف ایمان داشته باشیم که خداوند رزاق است تا مشکل مان حل شود.

قالیباف در ادامه تاکید کرد: مهم ترین وظیفه ما این است هرگز از ارزش ها و باورهایی که در دوران دفاع مقدس به دست آوردیم، عدول نکنیم و در کنار آن توجه داشته باشیم که ارزش ها را تحریف نکنند. به عنوان نمونه گاهی حرف هایی را می شنویم که با واقعیت جنگ منطبق نیست و آدم متحیر می شود که چرا این حرف ها را می زنند؟

میراث خوار جنگ نیستیم

فرمانده لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه هیچ کدام از ما نباید میراث خوار جنگ باشیم، گفت: اگر در جبهه ایفای نقش کردیم نباید از هیچ کس طلب داشته باشیم؛ ما حق نداریم به کسی که جبهه نبوده است بگوییم چرا در جبهه نبودی؟ ما میراث دار جنگ هستیم، اما در مقابل آن هایی که در جنگ نبودند هم حق ندارند جنگ را تحریف کرده و میراث خواری جنگ را بکنند.

وی ادامه داد: پیش از این در محافل می گفتند که دیگر در این کشور رزمنده نیست و کسی نمی جنگد اما امروز با حوادث شهدای حرم شاهد هستیم که این حرف صحت ندارد. آن هایی که می گویند در کشور دیگر رزمنده نیست به خودشان نگاه می کنند چرا که آن ها خودشان حال ندارند و این حرف را می زنند.

قالیباف، شهدای تخریب را شهیدانی ویژه دانست و تاکید کرد: شاید نقش بچه های تخریب و اطلاعات عملیات در جنگ برای کسانی که آن روزها را ندیدند، غیر قابل تصور باشد.