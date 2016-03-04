مجلس خبرگان پنجم ولایی است/هشدار به شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به برگزاری انتخابات در هفتم اسفند ماه اظهار داشت: مسئله انتخابات هفته گذشته کانون توجه دنیا و مردم ما بود.

وی با بیان اینکه می خواهم هفت مطلب در این باره متذکر شوم گفت: نخستین نکته این است که همیشه بعد از انتخابات صحبت می شود چه کسی برد و چه کسی باخت؛ کدام جناح برد و کدام جناح باخت. حقیقت این است که پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردم هستید.

آیت الله خاتمی ادامه داد: این سی و ششمین حضور شما در انتخابات سراسری است و آرایی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود؛ نظامی که آماج حملات ناجوانمردانه دنیای غرب قرار دارد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران دومین نکته را معنای خاص حضور با شکوه مردم دانست و افزود: طبق آماری که شنیدید ۳۴ میلیون پای صندوق آمدند و حضور ۶۲ درصدی وجود داشت. در انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی که دم از دموکراسی می زنند حضور مردم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است، اما شما مردم همیشه در صحنه با حضور ۶۲ درصدی همه را مات و مبهوت کردید.

وی تاکید کرد: سومین نکته این است که این آمدن شما یک پیام صریح دارد. پیام صریح شما به همه مسئولان نظام این است که ما صادقانه کار کردیم و به صحنه آمدیم؛ باید از این مردم تشکر کرد.

آیت الله خاتمی تشکر از مردم را خدمت صادقانه، پاکدستی، ایستادگی شجاعانه در مقابل دخالت بیگانگان، ساده زیستی، شجاعت جهادی و داشتن فرهنگ مرگ بر آمریکا برشمرد و خاطرنشان کرد: تشکر از این مردم نفرت از استعمار به خصوص روباه پیر انگلیس است؛ تشکر از این مردم به این شکل است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه این مردم انقلابی و ولایی هستند، افزود: نظام ما تمام امکاناتش را برای تقویت مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی به کار می گیرد. تشکر از این مردم این است که بدانیم تفرقه ایجاد کردن بین مردم و قوا خیانت به انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه همه مردم عزیز هستند و در چارچوب ولایت عمل می کنند، تصریح کرد: اینکه اگر جایی به سلیقه ما عمل شد بگوییم توسعه سیاسی صد است و اگر به سلیقه ما عمل نشد نمره ۵۰ و یا ۳۰ بدهیم، همان تفرقه است. این حرفی است که سازمان منافقین در اول انقلاب گفت؛ منافقین در اول انقلاب گفتند انشاءالله مردم آگاه ما به کاندیدای انقلابی رای می دهند و وقتی رای ندادند گفتند ملت ناآگاه ایران؛ این منش همان منش است.

آیت الله خاتمی گفت: انتخابات همین است. بعضی از ما یادمان نیست که میدان سیاست مثل فوتبال گاهی گل می خوریم و گاهی گل می زنیم؛ وقتی گل می زنید نباید مغرور شوید و وقتی گل می خورید هم نباید مایوس شوید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: چهارمین نکته این است که مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما براساس یک چارچوب اداره می شود و این چارچوب قانون اساسی است. چهار اصل کلیدی در قانون اساسی وجود دارد که هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ این چهار اصل، اسلام، ولایت فقیه، جمهوریت نظام و مذهب رسمی است.

وی ادامه داد: هرکسی در مجلس، دولت و در نهادهای دیگر بیاید باید در چارچوب عمل کند. بیگانگان و بازی خورده های داخلی و خارجی بدانند با تغییر آدم ها استراتژی کلی نظام اسلامی به فضل خدا تغییر نخواهد کرد.

آیت الله خاتمی افزود: پنجمین نکته این که انتخابات میدان امتحان است؛ به تعبیر رهبری میدان آزمون بزرگ است. آزمونی برای مردم، مجریان، رای آورندگان و حتی رای نیاورده ها. اگر کسی رای آورد و گفت حالا وقت قلع و قمع مخالفین است، هرچند رای آورده اما مردود است. کسی هم که رای نیاورده با نظام قهر کند مردود مضاعف است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ششمین نکته را پرهیز از حاشیه ها عنوان کرد و ادامه داد: کیست که این گرانی ها را نبیند و در رنج نباشد. وقتی در کرمان بودم همه جا گرانی و اشتغال بیداد می کرد؛ البته مسئولان تلاش می کنند اما وقتی نفت می شود بشکه ای ۲۵ یا ۳۰ دلار قلک ما کم آورده است.

وی با بیان اینکه مجلس با دولت همکاری کند و مشکل اشتغال گرانی و اعتیاد را حل کند، گفت: اینکه بگوییم مجلس وکیل الدوله و یا ضد دولت شده، نادرست است؛ مجلس وکیل ملت است.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: هفتمین نکته مهم درباره انتخابات این است که مجلس خبرگان پنجم مجلسی کاملا ولایی است و نیروهایی که آمده اند مردم به آنها رای داده اند. به صراحت می گویم که اگر از ۴ دوره گذشته ولایی تر نباشد کمتر هم نیست؛ مجلس خبرگان پنجم تقویت رهبری است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به مهمترین مسئله خارجی در هفته گذشته گفت: شورای همکاری خلیج فارس گروه مجاهد و مقاوم حزب الله را گروهی تروریستی اعلام کرده است؛ ما خبر داریم آنها در پی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و این کار دقیقا اجرای دستور صهیونیست ها است.

وی خطاب به شورای همکاری خلیج فارس تصریح کرد: به این شورا می گویم شما با طناب پوسیده رژیم صهیونیست ها به چاه رفته اید. حزب الله خار در چشم و استخوان در گلوی اسرائیل است. امنیت لبنان مدیون حزب الله مقاوم و مجاهد است.

آیت الله خاتمی افزود: بنده این اقدام را در حد محکوم کردن هم نمی بینیم؛ اینها با اسرائیل همکاری می کنند و ضربه اش را هم خواهند خورد.

آیت الله خاتمی با اشاره به درگذشت آیت الله طبسی گفت: آیت الله طبسی فقیهی وارسته، مجاهد و نماینده ولی فقیه و تولیت آستان مقدس امام رضا (ع) بود. وی با عمر ۸۰ ساله‌اش کوله‌بار ارزشمندی از خدمات را پیش خدا برد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: بنده از سال ۵۴ افتخار آشنایی و ارادت به ایشان را داشتم و در طول این ۴۰سال ایشان را فقیهی مبارز، مجاهد و زندان‌کشیده قبل از انقلاب دیدم.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله طبسی فقیهی ولایی و اولین نماینده امام (ره) بود و بعد هم مقام معظم رهبری ایشان را در این جایگاه والا تحکیم و ابقا کردند. ایشان می فرمود من با آقا قبل از اینکه ایشان محاسن دربیاورد آشنا بودم و امروز اطاعتم از ایشان مثل امام (ره) است.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه خوشا به حال ایشان که خدایی زندگی کرد، گفت: آخرین عمل صالح ایشان، انداختن رأی به صندوق در حماسه هفتم اسفند بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به درگذشت فرج‌الله سلحشور تصریح کرد: فرج‌الله سلحشور هنرمندی دینی و اخلاقی بود؛ وی فیلمنامه سریال حضرت یوسف را از دولت سحر وام گرفت؛ گاهی نماز می‌خواند و گریه می‌کرد و نزدیک سحر این فیلمنامه را می‌نوشت.

وی با اشاره به روز احسان و نیکوکاری گفت: روز ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری نامیده شده؛ هر روز، روز احسان و نیکوکاری است. در آستانه عید نوروز برپایی این جشن معنایش این است که باید مستمندان و ایتام را هم دید.

آیت الله خاتمی افزود: نیکوکاران اولین کسانی هستند که آنها را بهشت می‌برند؛ از نگاه روایات، نام کار نیکو معروف است و نیکوکاران اهل معروف هستند.

به گزارش مهر، خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه تقوای دینی این است که بدانیم چه رفتاری رفتار دینی است، اظهار داشت: اولین بُعد تقوا این است که کدورت‌های انتخاباتی باید پس از انتخابات کنار گذاشته شود و راه‌حل رفع این کدورت‌ها نیز فضاسازی و جار و جنجال نیست.

وی ادامه داد: بلکه اگر مشکلی وجود دارد باید از طریق شکایت قانونی آن را پیگیری کرد و خوب نیست که این جشن سیاسی با کدورت‌ها تلخ شود؛ برخی از کدورت‌ها کلی است.

آیت الله خاتمی یکی دیگر از ابعاد تقوا را تلاش برای به هم نزدیک‌تر کردن دلها دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات فضای مخصوص خود را دارد. به جای به راه انداختن جشن پیروزی، باید برای نزدیک‌تر کردن دل‌ها حرکت کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران یکی دیگر از ابعاد تقوا را پرهیز از تضعیف نظام و اسلام برشمرد و گفت: کسی که حکومت دینی را تقویت کند، فرهنگ اطاعت از خدا را در جامعه تقویت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بنده رای نیاورده‌ام حق طبیعی است که اگر تخلفی دیده‌ام اعتراض کنم، اما حق ندارم شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سئوال ببرم؛ نمی‌گویم اعتراض تضعیف نظام است، اما تضعیف نهادهای انتخاباتی نظام با تقوا تعارض دارد.

آیت الله خاتمی افزود: دامن زدن به شایعات حرام است و پخش شایعه همیشه گناه است؛ به خصوص پس از انتخابات که دشمن می خواهد حس پیروزی را از مردم بگیرد.